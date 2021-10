La Juventus contro lo Zenit San Pietroburgo ottiene la sesta vittoria consecutiva fra campionato e Champions League, la quarta per 1-0. Prestazioni che confermano la solidità della squadra di Massimiliano Allegri, che deve però migliorare dal punto di vista del gioco. Nel post partita di Zenit-Juventus è stato lo stesso tecnico toscano a parlare di ''brutta prestazione'' dei bianconeri anche se sono arrivati i tre punti. Nel secondo tempo è stato schierato Arthur Melo al posto di Manuel Locatelli, dopo che il brasiliano aveva già giocato qualche minuto contro la Roma in campionato.

Il brasiliano è sembrato ancora un po' in difficoltà dal punto di vista fisico e ha anche rimediato un'ammonizione. Si è vista però verticalizzazione nel suo gioco, segnale evidente del lavoro che sta facendo. Prima del match di Champions League aveva parlato del brasiliano anche il giornalista sportivo Andrea Bosco, secondo il quale Arthur non ha limiti tecnici. Il problema è di concetto, ovvero: il centrocampista giocherebbe un calcio che in Europa non esiste. Parole importanti che testimonierebbero la difficoltà di adattamento del giocatore al calcio europeo. Bosco ha parlato anche delle prestazioni di Bernardeschi e De Sciglio contro la Roma.

Andrea Bosco ha parlato della prestazione di Arthur Melo contro la Roma

"Arthur Melo è il solito disastro, l’errore che fa è di tipo concettuale. Ha dei limiti non tecnici, ma proprio concettuali. Gioca un calcio che in Europa non esiste, bisogna convincersi di questo”. Queste le dichiarazioni di Andrea Bosco riferite alla prestazione fornita da Arthur Melo contro la Roma.

Il brasiliano è stato schierato gli ultimi dieci minuti del match dell'Allianz Stadium di Torino. Il giornalista sportivo ha poi aggiunto che non riesce a capire la modalità con cui il centrocampista ragioni. Ha poi parlato anche di altri giocatori bianconeri protagonisti contro la Roma, sottolineando: "Io stimo molto Bernardeschi, quindi parto sempre dall’idea che lui possa sempre fare una grande partita.

Speravo anche Bentancur, De Sciglio mi ha sorpreso".

La probabile formazione contro l'Inter

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha effettuato diversi cambi nel match contro lo Zenit San Pietroburgo. Oltre alla conferma di De Sciglio, ha schierato de Ligt vicino a Bonucci, a centrocampo invece ha dato fiducia a McKennie. Buona la prestazione dell'americano, l'unico che è riuscito a creare azioni importanti in fase offensiva prima del gol. Arthur Melo ha giocato circa trenta minuti. Contro l'Inter però Allegri dovrebbe affidarsi alla formazione abituale. In porta Szczesny, Danilo terzino destro, Bonucci e de Ligt centrali e Alex Sandro terzino sinistro. A centrocampo Cuadrado sulla fascia destra, centrali Bentancur e Locatelli e Bernardeschi. Nel settore avanzato Chiesa e Morata, con Dybala che potrebbe iniziare dalla panchina e giocare nel secondo tempo.