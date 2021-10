La Juventus nel recente Calciomercato estivo ha dovuto fronteggiare il pesante addio di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha lasciato la società bianconera a pochi giorni dalla fine del mercato, con Moise Kean che è lo ha sostituito. Il nazionale italiano però sarebbe comunque arrivato alla Juventus anche in caso di permanenza del portoghese. Lo ha dichiarato in una recente intervista Massimiliano Allegri. Di conseguenza non è da scartare la possibilità che la società bianconera possa acquistare una punta di qualità a gennaio o eventualmente nel prossimo calciomercato estivo.

I giocatori graditi per il settore avanzato sono la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic e quella del Paris Saint Germain Mauro Icardi. La società toscana ha ufficializzato la volontà del 21enne di non prolungare il suo contratto in scadenza a giugno 2023. Di conseguenza il giocatore lascerà nel 2022 i toscani per evitare di perderlo successivamente a parametro zero. Si parla di un interesse concreto anche di Atletico Madrid e Manchester City per Vlahovic. Più facile arrivare a Mauro Icardi, attualmente riserva al Paris Saint Germain e che potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale già a gennaio.

La punta Mauro Icardi potrebbe lasciare il Paris Saint Germain in prestito a gennaio

Secondo Le ultime indiscrezioni di Mercato Mauro Icardi potrebbe lasciare il Paris Saint Germain a gennaio. L'argentino è considerato una riserva dopo l'arrivo di Messi. Di conseguenza potrebbe decidere di trasferirsi in una società che possa garantirgli un ruolo da titolare. Il tecnico Massimiliano Allegri è un grande estimatore da Icardi sin dai tempi in cui giocava nell'Inter.

La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro ed attualmente guadagna circa 8 milioni di euro netti a stagione. Per questo l'eventuale arrivo alla Juventus potrebbe concretizzarsi solo se il Paris Saint Germain potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe decidere di rinforzare anche il centrocampo per la prossima stagione. Si valuta infatti un giocatore bravo a garantire equilibrio e nell'impostazione di gioco.

Sarà però importante alleggerire la rosa prima di effettuare investimenti pesanti. Potrebbero partire Aaron Ramsey e Weston McKennie. Fra i mediani graditi dalla società bianconera spicca sicuramente Aurelien Tchouameni , protagonista di un inizio stagione importante con il Monaco a tal punto di essere diventato parte integrato della nazionale francese del commissario tecnico Didier Deschamps. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro.