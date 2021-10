La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato nei prossimi mesi. Si parla infatti di un 2022 in cui la società bianconera potrebbe rinforzare quei settori che necessitano di rinforzi importanti. Ci si riferisce in particolar modo al centrocampo e al settore avanzato. Già in questo inizio di stagione si è notata una difficoltà dal punto di vista dell'equilibrio e nella qualità del gioco. Serve anche una punta che possa garantire una buon numero di gol, considerando che la società bianconera ha ceduto Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni del recente Calciomercato estivo.

Investimenti che però dipendono da cessioni importanti. La Juventus, d'altronde, deve tener conto del bilancio societario e dal debito delle ultime due stagioni a causa dell'emergenza coronavirus. Per questo potrebbero essere ceduti i centrocampisti Aaron Ramsey, Weston McKennie e Dejan Kulusevski. Per il gallese si parla di interesse concreto del Newcastle, l'americano invece potrebbe trasferirsi al West Ham o al Tottenham, che segue anche Kulusevski.

La Juventus potrebbe acquistare Tchouameni, Van de Beek e Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando le cessioni di alcuni giocatori per agevolare eventuali investimenti già a gennaio. Nel caso in cui Ramsey, McKennie e Kulusevski dovessero partire, la società bianconera potrebbe effettuare due acquisti a centrocampo ed uno nel settore avanzato.

Il preferito per la mediana sembra essere Aurelien Tchouameni, attualmente al Monaco e parte integrante della nazionale francese di Didier Deschamps. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Si starebbe valutando anche Donny Van de Beek come possibile rinforzo se il Manchester United decidesse di cederlo in prestito.

Per quanto riguarda il settore avanzato, potrebbe arrivare Dusan Vlahovic, punta della Fiorentina in scadenza di contratto a giugno 2023. Il giocatore potrebbe lasciare già a gennaio la società toscana, che così potrebbe da guadagnare maggiormente dalla vendita del cartellino. I toscani, però, non sembrano essere disposti a cederlo per meno di 75 milioni di euro.

Per questo, la Juventus potrebbe decidere di inserire come contropartita tecnica il centrocampista Dejan Kulusevski, valutato circa 40 milioni di euro, in aggiunta ai 35 milioni di euro in somma cash per l'acquisto della punta.

Il mercato della Juventus

La Juventus, nei prossimi mesi, deciderà anche in merito all'eventuale riscatto di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid. La punta spagnola è attualmente in prestito e per poter acquistare il suo cartellino la società bianconera dovrebbe spendere circa 35 milioni di euro. I bianconeri potrebbero provare però a chiedere uno sconto o un'ulteriore dilazione del pagamento.