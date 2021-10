La Juventus è attesa da settimane importanti in campionato e in Champions League. L'obiettivo di Massimiliano Allegri è quello di qualificarsi quanto prima agli ottavi di finale di Champions, ma anche quello di recuperare punti dal primo posto in classifica di Serie A.

Intanto la società bianconera è al lavoro in tema mercato, alla ricerca dei rinforzi giusti per incrementare la qualità della rosa bianconera. Tutto però passa anche dalle cessioni. I principali indiziati a lasciare Torino sono Ramsey, McKennie e Kulusevski, per i quali si parla di possibili offerte da società inglesi.

Ci sono poi i giocatori in scadenza a giugno 2022, che potrebbero non prolungare il loro contratto con la società bianconera come Perin, De Sciglio e Bernardeschi.

Negli ultimi giorni però si parla anche di un interesse concreto per i giocatori più importanti della Juventus, ossia Federico Chiesa, che si sta confermando in questo inizio di stagione ad alti livelli. Newcastle e Chelsea potrebbero provare ad acquistarlo. Secondo la stampa spagnola si sarebbe aggiunto anche il Real Madrid fra le società interessate al suo acquisto.

Possibile offerta del Real Madrid per Chiesa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli il Real Madrid potrebbe presentare un'offerta importante per il centrocampista della Juventus Federico Chiesa.

La società spagnola non avrebbe problemi a spendere una somma importante per il nazionale italiano, lo dimostra anche la volontà nel recente Calciomercato estivo di acquistare Kylian Mbappé per una somma di circa 160 milioni euro, offerta rifiutata dal Paris Saint Germain. Il Real Madrid potrebbe offrire una somma cash importante alla società bianconera più uno fra il centrocampista Asensio e la punta Hazard.

Pare difficile però pensare che la Juventus decida di cedere il giocatore, considerando l'importanza che ha in bianconero. La società in questo momento non ha bisogno di cedere ed è anzi pronta anche a investire nei prossimi mesi per rinforzare centrocampo e settore avanzato.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus nei prossimi mesi potrebbe rinforzare soprattutto centrocampo e settore avanzato. Si parla di un interesse concreto per Aurelien Tchouameni, mediano del Monaco e della nazionale francese, valutato circa 40 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece la punta il preferito sembra essere Dusan Vlahovic. A tal riguardo hanno parlato di recente gli agenti sportivi del giocatore della Fiorentina, i quali hanno dichiarato che non rinnoverà il suo contratto con la società toscana. Gli stessi hanno sottolineato che Commisso ha rifiutato un'offerta da 60 milioni di euro più bonus per il giocatore nel recente calciomercato estivo. Secondo parte degli addetti ai lavori l'offerta sarebbe stata proprio della società bianconera.