Nella nona giornata di campionato di Serie A domenica 24 ottobre alle ore 20:45 a San Siro l'Inter gioca contro la Juventus. Sarà un confronto molto importante per la classifica soprattutto per i bianconeri, che non devono perdere altri punti dai primi posti. Attualmente infatti il primo posto del Napoli dista 10 punti, il secondo del Milan 8 punti. In questi giorni diversi giornali sportivi hanno intervistato ex giocatori di Inter e Juventus in riferimento a una delle sfide più attese in Italia.

Particolare clamore mediatico hanno suscitato le parole dell'ex difensore nerazzurro Marco Materazzi, che ha regalato come al solito diversi spunti interessanti.

In merito al campionato fin qui disputato dall'Inter fino ad adesso ha dichiarato: "Senza la sconfitta con la Lazio saremmo lì, invece ora dobbiamo recuperare punti su due squadre costruite per vincere". Ha poi confrontato l'Inter di Conte con quella di Inzaghi, sottolineando come i nerazzurri in questa stagione giochino in modo più offensivo rispetto all'anno scorso. Inoltre lanciato una frecciatina a Bonucci, dando anche il suo pronostico di Inter-Juventus.

L'ex difensore Materazzi ha parlato di Bonucci e del risultato di Inter e Juventus

"La Juventus sembra una squadra di Conte, la loro solidità è sempre stata la difesa", queste le dichiarazioni di Materazzi in riferimento alla Juventus di Allegri.

Ha poi riconosciuto i meriti di Bonucci e Chiellini, protagonisti indiscussi all'Europeo con la nazionale italiana. Secondo Materazzi infatti la vittoria del titolo europeo è merito anche dei due difensori della Juventus.

Ha poi lanciato una frecciatina a Bonucci rimarcando: "Ha dichiarato che l'ultimo scudetto dell'Inter è arrivato per demeriti della Juve?

Ha detto una cavolata". L'ex difensore ha però voluto giustificare Bonucci anche perché ha parlato da juventino.

L'ex difensore campione del mondo poi ha voluto dare il suo pronostico di Inter-Juventus, sottolineando che a suo avviso i nerazzurri vinceranno per 3-1. Materazzi ha aggiunto che non sa chi potrà essere decisivo per la vittoria, ma considera Lautaro Martinez e Dzeko degli ottimi giocatori.

Le probabili formazioni di Inter e Juventus

L'Inter dovrebbe affidarsi alla formazione "tradizionale" con Vidal che dovrebbe giocare titolare al posto di Hakan Calhanoglu. Titolare in porta sarà Handanovic, difesa a tre con Skriniar, De Vrij e Bastoni. Centrocampo a cinque con Darmian, Barella, Brozovic, Vidal e Perisic. Lautaro Martinez e Dzeko dovrebbero essere le punte titolari.

La Juventus invece dovrebbe schierare il 4-4-2, con in difesa Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini ed Alex Sandro. Centrocampo con Cuadrado sulla fascia destra, Bentancur e Locatelli centrali e Bernardeschi sulla fascia sinistra, in attacco Morata e Chiesa.