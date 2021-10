Il tempo di leccarsi le ferite portoghesi per il Milan, qualche allenamento per affinare gli schemi ed è di nuovo campionato. La tappa del sabato sera tocca a Bologna. I rossoneri sono reduci dalla brutta sconfitta in Cahmpions League. Brutta per il peso significativo nel girone, brutta per la prestazione. Il Milan con il Porto poteva tornare a casa con un punto, nonostante tutto, ma nella brutta serata s'è aggiunta anche una brutta scelta arbitrale. Alle prime sirene di crisi, Pioli spegne il volume. Senza trovar scuse si aspetta una reazione dai suoi uomini, nonostante le assenze.

Nel lungo iniziano a pesare le continue assenze di giocatori chiave come Maignan, come Brahim Diaz e Theo Hernandez. A questi si sono aggiunti anche Rebic e Kessiè. Allora in continua emergenza, Pioli cercerà di sfruttare al meglio quello che gli rimane. In campionato il Milan ha battuto in rimonta l'Hellas Verona grazie al protagonista che non ti aspetti: Samu Castillejo. Da 'fuori rosa' a, con ogni probabilità, titolare nella partita di Bologna. Una bella favola chiusa con le lacrime di San Siro. Come si dice, se una rondine non fa primavera, allora il numero 7 rossonero deve dare continuità alle prestazioni. Se Pioli riuscirà nel dar valore anche a lui, avrà praticamente ridato valore ad ogni giocatore rossonero ad eccezione di Andrea Conti.

Ibrahimovic scalpita per una maglia da titolare. Visti gli infortuni di Florenzi e Messias, l'assenza di Brahim Diaz verrà rimpiazzata da Krunic con Leao a sinistra e uno tra Castillejo e Saelemaekers a destra. Tonali e Bennacer saranno la coppia di centrocampo. Tra i pali Tatarusanu e nella linea più bassa 3 giocatori su 4 saranno quelli della difesa titolare ai quali si aggiunge Ballo-Tourè da cui Pioli si aspetta una crescita a livello di prestazioni.

Il Bologna vuole continuare la striscia di imbattibilità casalinga e continuare a fare punti per restare lontano dalla zona calda della retrocessione. Mihajlovic conferma la difesa a 3 con Medel a guidare la difesa.

Centrocampo a 4. De Silvestri che si gioca una maglia con Skov Olsen per la fascia a destra. Hickey e Dijks sono in ballottaggio per la fascia sinistra. Centralmente ci saranno Dominguez e Svanberg. Svanberg è molto attenzionato dai dirigenti rossoneri che gradirebbero un passaggio al Milan. Arnautovic guiderà l'attacco con Barrow e il ritrovato Soriano alle spalle. L'arbitro della partita sarà il signor Paolo Valeri della sezione CAN di Roma 2.

Bologna la lista dei convocati per la partita con il Milan

Portieri: Bardi, Molla, Skorupski.

Difensori: Binks, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Medel, Soumaoro, Theate.

Centrocampisti: Dominguez, Schouten, Soriano, Svanberg, Vignato.

Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen, Van Hooijdonk.

Milan: i giocatori a disposizione di Pioli per Bologna

Portieri: Jungdal, Mirante, Tătărușanu.

Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini

Bologna - Milan le quote e il pronostico della partita

La vittoria esterna del Milan è data a 2,20. Un finale in parità tra le due squadre è a 3,50 mentre la vittoria dei padroni di casa è data 3,30. Guardando i numeri dei gol, l'over 3,5 è dato a 2,70 mentre l'over 2,5 solamente a 2,65. Zlatan Ibrahimovic guida le quote per il primo marcatore dell'incontro a 4,25 seguito da Giroud a 5,75 e da Arnautovic a 6,75. Interessanti le quote 'corner' dove l'over 9,5 viene pagato 1,60.

Un rigore per il Bologna viene pagato 7 volte la quota scommessa, mentre per il Milan 4,50. La probabilità che venga assegnato un rigore durante la partita è a 2,75.