Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è quello di Lorenzo Lucca, che tanto bene sta facendo in Serie B con la maglia del Pisa in questa stagione. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, attirando l'attenzione dei top club italiani, pronti a darsi battaglia per assicurarsi le sue prestazioni. L'Inter si sarebbe mossa in questi ultimi giorni, essendo alla ricerca di un vice Dzeko, dato che il bosniaco non è più giovanissimo e non può giocare sempre. I nerazzurri, però, non sono i soli, visto che da battere c'è la concorrenza di Milan e Juventus, anche loro in cerca di un rinforzo di prospettiva in attacco.

Inter, sfida a Milan e Juventus per Lucca

L'Inter avrebbe messo nel mirino Lorenzo Lucca per rinforzare l'attacco nella prossima stagione. Il giovane centravanti, classe 2000, sembra avere le caratteristiche giuste per ricoprire il ruolo di vice Dzeko, essendo forte fisicamente, grazie al fatto che è alto oltre due metri, ma dotato anche di buona tecnica. L'attaccante ha colpito tutti in questa prima parte della stagione con il Pisa, che lo ha acquistato per 2 milioni di euro dal Palermo, avendo messo a segno ben cinque reti in sei partite disputate in Serie B.

Il club meneghino, però, non sarebbe l'unico ad essere interessato a Lucca, visto che su di lui ci sono altri due top club italiani, il Milan e la Juventus.

I rossoneri l'anno prossimo potrebbero rivoluzionare il reparto avanzato con Ibrahimovic che è in scadenza di contratto e non dà garanzie dal punto di vista fisico, così come Giroud, mentre Pellegri non ha ancora convinto a pieno. Anche i bianconeri cercano una prima punta giovane e di prospettiva e potrebbero giocarsi un jolly importante, dato che il direttore sportivo del club toscano è Claudio Chiellini, fratello del capitano della Juve, Giorgio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La strategia dell'Inter

L'Inter, comunque, è pronta a giocarsi le proprie carte, essendosi mossa in tempo per cercare di strappare Lorenzo Lucca alla concorrenza. Il Pisa non è disposto a concedere sconti per il cartellino del giovane centravanti italiano, valutato intorno ai 10 milioni di euro. Il club meneghino potrebbe mettere sul piatto una contropartita tecnica come Mulattieri, attaccante attualmente in prestito al Crotone che tanto bene sta facendo, anche lui, nel campionato cadetto, avendo segnato cinque reti in sei partite.

Uno scambio tra i due cartellini, con la società nerazzurra che si riserverebbe un diritto di 'recompra' sullo stesso Mulattieri e che, intanto, realizzerebbe anche una plusvalenza importante in ottica bilancio. Occhio anche allo scatenarsi di un'asta, in quanto Milan e Juventus non staranno a guardare e anche loro avranno buone carte da giocarsi.