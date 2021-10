La Juventus in questi giorni sta lavorando anche alle situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno 2022. Sono ben cinque quelli che rischiano di lasciare a parametro zero la società bianconera la prossima stagione. Per Mattia Perin, Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi si aspetterà probabilmente inizio gennaio per valutare un eventuale prolungamento di contratto, nelle prossime settimane invece dovrebbero firmare una nuova intesa contrattuale con la Juventus Juan Cuadrado e Paulo Dybala. Da definire anche il futuro professionale di Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid.

La società bianconera ha un diritto di riscatto del suo cartellino a 35 milioni di euro. Le recenti dichiarazioni del presidente della Fiorentina Rocco Commisso su Vlahovic potrebbero portare però al mancato riscatto dello spagnolo. Il massimo dirigente della società toscana ha infatti dichiarato che il 21enne ha deciso di non prolungare il suo contratto in scadenza a giugno 2023. Di conseguenza lascerà probabilmente la Fiorentina nei prossimi mesi. Vlahovic potrebbe essere il rinforzo per il settore avanzato della Juventus. Il risparmio sul cartellino di Morata agevolerebbe l'eventuale acquisto della punta della Fiorentina.

La Juventus potrebbe decidere di non riscattare il cartellino di Morata per acquistare Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando la possibilità di non riscattare il cartellino di Alvaro Morata. Lo spagnolo infatti attualmente è in prestito dall'Atletico Madrid ed un suo eventuale acquisto costerebbe 35 milioni di euro.

Somma che invece potrebbe essere utilizzata per Dusan Vlahovic. La punta della Fiorentina ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro, che però potrebbe diminuire nei prossimi mesi. A giugno 2022 sarà ad un anno dalla scadenza del suo contratto con la società toscana. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società importanti come Atletico Madrid e Manchester City.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe quindi rinforzare il settore avanzato con l'acquisto di Dusan Vlahovic. Si parla inoltre di un interesse concreto per il nazionale under 21 italiano Lorenzo Lucca, protagonista in questo inizio stagione con il Pisa. La società bianconera dovrebbe però investire anche a centrocampo. Il tecnico Massimiliano Allegri vorrebbe infatti un mediano bravo a garantire equilibrio e nell'impostazione di gioco. Il giocatore preferito sembrerebbe essere Aurelien Tchouameni, attualmente al Monaco. Il nazionale francese ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro.