Una delle interviste più chiacchierate degli ultimi giorni dagli addetti ai lavori è stata quella realizzata da Rai Sport con protagonista Mino Raiola. L'agente sportivo ha fornito diversi spunti interessanti di mercato in riferimento ai suoi assistiti. Raiola cura gli interessi sportivi dei principali giocatori del calcio europeo. Basti pensare a Erling Haaland e Gianluigi Donnaruma, o in Italia ad Alessio Romagnoli e Matthijs de Ligt. L'agente sportivo sul portiere ha dichiarato che probabilmente la Juventus ha il rammarico di non averlo ingaggiato a parametro zero.

L'agente ha poi parlato del possibile arrivo in bianconero di Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2022. Secondo Raiola, il difensore italiano la prossima stagione potrebbe essere compagno di squadra di de Ligt. L'agente sportivo però ha aggiunto che non è da scartare la possibilità che il difensore olandese possa lasciare la Juventus. L'ex Ajax interessa a diverse società europee.

de Ligt potrebbe lasciare la Juventus

"de Ligt e Romagnoli sono tra i più forti difensori in Europa. Matthijs de Ligt ha un contratto, mentre Romagnoli va a scadenza il prossimo anno. Sì, penso che potrebbero giocare insieme il prossimo anno alla Juventus". Queste le dichiarazioni di Raiola in un'intervista a Rai Sport.

L'agente sportivo ha confermato quindi la possibilità che Romagnoli lasci la società rossonera anche in considerazione del fatto il suo ingaggio non potrà essere sostenuto dal Milan. Il difensore centrale guadagna circa 6 milioni di euro a stagione, somma che il Milan non vorrebbe garantire. Raiola ha parlato della possibilità che possa quindi giocare insieme a de Ligt alla Juventus anche se l'olandese vanta molti estimatori e potrebbe lasciare la società bianconera: "de Ligt potrebbe lasciare la Juventus la prossima stagione, il mercato funziona così, ci sono molte società interessate al giocatore".

Il mercato della Juventus

Parole che quindi confermano il possibile addio di de Ligt. D'altronde il difensore non ha fatto il salto di qualità che la Juventus si aspettava nelle ultime due stagioni. Per questo, considerando che è stato pagato circa 70 milioni di euro e che guadagna circa 12 milioni di euro a stagione,, la società bianconera potrebbe decidere di venderlo.

In questo modo avrebbe anche una somma da investire sul mercato per rinforzare centrocampo e settore avanzato. La Juventus dovrebbe acquistare almeno un centrocampista la prossima stagione. Potrebbe essere Paul Pogba l'investimento ideale in quanto in scadenza con il Manchester United a giugno 2022. A tal riguardo Raiola ha dichiarato che il francese è rimasto legato a Torino ma il suo ritorno dipenderà dalla società bianconera.