L'intervista che ha visto protagonista nei giorni scorsi Mino Raiola ha regalato diversi argomenti interessanti per quanto riguarda il Calciomercato. L'agente sportivo ha parlato dei suoi assistiti, in particolar modo di Paul Pogba, Alessio Romagnoli e Matthijs De Ligt. Il centrocampista francese è in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno 2022 e potrebbe rappresentare un acquisto importante a parametro zero la prossima stagione. Raiola ha parlato di un suo possibile approdo alla Juventus, specificando che molto dipenderà dalla società bianconera.

Pure Alessio Romagnoli potrebbe trasferirsi alla Juventus, anche lui è in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2022.

Il difensore italiano potrebbe essere il sostituto di De Ligt, che potrebbe lasciare la società bianconera. Si parla di un interesse concreto del Chelsea, ma anche di Barcellona e Real Madrid. E proprio la società del presidente Florentino Perez sarebbe pronto a offrire due contropartite tecniche per arrivare al difensore della Juventus: Mendy e Asensio.

Il difensore De Ligt potrebbe trasferirsi al Real: Mendy e Asensio possibili contropartite

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Real Madrid potrebbe offrire alla Juventus il terzino Mendy e il centrocampista Asensio come contropartite tecniche per l'acquisto di Matthijs De Ligt.

Il difensore piace alla società spagnola che starebbe cercando un difensore di qualità dopo gli addii lo scorso calciomercato estivo di Raphael Varane e di Sergio Ramos. La valutazione di mercato di De Ligt è di circa 85 milioni di euro e pare difficile pensare che gli spagnoli possano offrire una somma cash per il difensore.

Per questo i blancos potrebbero inserire Mendy e Asensio, giocatori che potrebbero risultare molto utili alla società bianconera. Il francese infatti potrebbe sostituire Alex Sandro, che ha compiuto 30 anni e dopo sei stagioni in bianconero potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Lo spagnolo invece sarebbe il giocare ideale sia per il 4-3-3 (come punta di fascia) o eventualmente come trequartista nel 4-2-3-1.

Il resto mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere Matthijs De Ligt durante il calciomercato estivo. Difficile però che si possa definire uno scambio di mercato anche perché le società inglesi (su tutte il Chelsea) non avrebbero problemi a garantire gli 85 milioni di euro del cartellino del difensore. Una somma che potrebbe essere utile non solo per il bilancio societario, ma anche per rinforzare centrocampo e il settore avanzato. A tal riguardo piacciono il mediano del Monaco Aurelien Tchouameni, il centrocampista Yuri Tielemans del Leicester e la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic