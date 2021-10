L'ottava giornata di campionato ha regalato match molto interessanti che hanno alimentato molte discussioni dal punto di vista arbitrale. Lazio-Inter e Juventus-Roma da questo punto di vista sono state le più chiacchierate. Altro match chiacchierato sui giornali sportivi è stato Venezia-Fiorentina, posticipo di lunedì 18 ottobre. I lagunari hanno vinto 1 a 0 grazie al gol di Aramu. C'è stata molto attesa nel vedere la prestazione di Dusan Vlahovic, la punta era al primo match dopo la conferma di non voler rinnovare il suo contratto con la Fiorentina da parte dei suoi agenti sportivi.

Questi in una recente intervista hanno confermato che in estate è stata portata un'offerta importante alla società toscana per la cessione della punta, non accettata dal presidente Commisso. Per questo il giocatore ha deciso di non considerare un prolungamento di contratto. Dichiarazioni che hanno evidentemente infastidito i tifosi della Fiorentina, che non hanno risparmiato cori pesanti al giocatore allo stadio Penzo in Venezia-Fiorentina. Fra questi spicca "Gobbo di m…”. Evidente il riferimento alle indiscrezioni di mercato riguardanti l'interesse della Juventus per la punta.

Venezia-Fiorentina, tifosi toscani criticano Vlahovic definendolo 'gobbo'

I 750 tifosi della Fiorentina presenti allo stadio Penzo nel match contro il Venezia non hanno risparmiato cori critici nei confronti di Vlahovic in riferimento alle recenti dichiarazioni dei suoi agenti sportivi.

Il giocatore avrebbe potuto lasciare la Fiorentina durante il recente Calciomercato estivo. Una società avrebbe offerto circa 60 milioni di euro più bonus per il giocatore, proposta rifiutata dal presidente Commisso. I compagni di squadra di Vlahovic lo hanno difeso, su tutti Biraghi e Venuti. Anche il tecnico della squadra toscana IVincenzo Italiano ha dichiarato la punta è gasatissima e tranquilla ed è tutto a posto.

Ha poi aggiunto: "Deve abituarsi alle critiche, così si diventa uomini forti e calciatori di valore".

La punta Vlahovic potrebbe trasferirsi alla Juventus

La punta della Fiorentina Dusan Vlahovic è uno dei giocatori seguiti dalla Juventus per rinforzare il settore avanzato. La sua valutazione di mercato attuale è di circa 75 milioni di euro, somma che potrebbe diminuire nei prossimi mesi in quanto si avvicina la data di scadenza del suo contratto.

Il giocatore ha infatti un'intesa contrattuale con la società toscana fino a giugno 2023. Su Vlahovic però ci sarebbe l'interesse concreto anche di altre società importanti. Su tutti l'Atletico Madrid e il Manchester City, che non avrebbero problemi a garantire una somma importante alla Fiorentina per il cartellino del giocatore.