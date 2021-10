La Juventus durante il Calciomercato estivo ha dovuto affrontare diverse difficoltà. La prima è quella economica, con l'emergenza sanitaria da coronavirus che ha incrementato il debito di gran parte le società italiane, in particolar modo di quelle che avevano più investito negli ultimi anni precedenti alla pandemia.

La società bianconera in estate ha inoltre dovuto fronteggiare, peraltro a fine mercato, la volontà di Cristiano Ronaldo di lasciare Torino per una nuova esperienza professionale. Il portoghese aveva dato segnali di addio già a luglio quando era in nazionale per gli Europei.

Non erano però arrivate offerte alla Juventus per il giocatore, se non appunto negli ultimi giorni di mercato. Il portoghese ha quindi lasciato la Juve a tre giorni dalla fine ufficiale delle trattative, cogliendo impreparata la società bianconera.

A tal riguardo secondo alcune testate giornalistiche sportive il direttore sportivo Cherubini avrebbe un rimpianto di mercato: si tratta di Edin Dzeko, che si è trasferito in estate all'Inter.

La Juventus rimpiangerebbe il mancato acquisto di Dzeko

Il direttore sportivo della Juventus Federico Cherubini rimpiangerebbe il mancato acquisto di Edin Dzeko. A lanciare questo presunto retroscena di mercato sono vari siti sportivi, che parlano di un possibile approdo dell'ex punta della Roma alla Juventus qualora Cristiano Ronaldo avesse lasciato la Juventus qualche settimana prima Torino e non invece a fine mercato.

L'addio del portoghese avrebbe colto impreparata la società bianconera, oramai convinta che nessun club a pochi giorni dalla fine del mercato avrebbe potuto acquistare il giocatore. Il Manchester United invece ha concretizzato la trattativa appunto tre giorni prima della fine, con la Juventus che quindi ha acquistato nell'ultimo giorno di mercato la punta Moise Kean.

Come dichiarato da Massimiliano Allegri in una recente intervista, il nazionale italiano sarebbe comunque arrivato a Torino anche se fosse rimasto Cristiano Ronaldo.

La stagione di Edin Dzeko all'Inter

L'impatto di Edin Dzeko all'Inter si sta rivelando per ora decisivo per i risultati dei nerazzurri in campionato. La punta ex Roma infatti ha disputato fino ad adesso sette partite in Serie A segnando sei gol e fornendo un assist decisivo a un compagno. Anche nell'ultimo match contro il Sassuolo è entrato nel secondo tempo e grazie a un suo gol l'Inter ha pareggiato, prima del gol vittoria di Lautaro Martinez su calcio di rigore.