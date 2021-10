La Juventus in questo inizio di stagione ha avuto non poche difficoltà sia nei risultati che nel gioco. I tanti punti di distanza dal primo posto in classifica in Serie A ne sono la dimostrazione. Migliore il cammino europeo, dove i bianconeri fin qui, dopo due giornate, hanno ottenuto due vittorie su altrettante partite. 3-0 al Malmo in terra svedese e 1-0 al Chelsea Campione d'Europa all'Allianz Stadium di Torino. Del successo contro gli inglesi ha parlato in una recente intervista il terzino Danilo, attualmente uno dei leader della Juventus.

Il difensore ha sottolineato come il match contro il Chelsea sia servito alla Juventus per capire dove può arrivare.

Secondo Danilo il problema dei bianconeri in questo inizio stagione non è la mancanza di autostima quanto il dover assimilare i cambiamenti. L'arrivo di Allegri come nuovo tecnico ha portato e sta portando la rosa bianconera ad adattarsi ad un gioco diverso rispetto a quello promosso da Pirlo. Danilo ha parlato anche di mercato sottolineando come l'interesse del Bayern Monaco nei suoi riguardi era reale. Il brasiliano ha preferito rimanere in bianconero così come la Juventus non lo ha voluto cedere.

Interesse del Bayern Monaco per Danilo in estate

"L'interesse del Bayern in estate?

Sì, ma non volevo io. E per fortuna non voleva neanche la Juve". Queste le dichiarazioni di Danilo in riferimento all'interesse concreto della società bavarese nei suoi riguardi durante il Calciomercato estivo. Alla fine però la Juventus ha voluto tenerlo, con la soddisfazione anche del brasiliano che è voluto rimanere in bianconero.

In merito alle difficoltà riscontrate dalla Juve in questo inizio stagione, il brasiliano ha sottolineato che per lui è normale, in quanto i grandi cambiamenti richiedono pazienza. Ha portato l'esempio del Manchester City di Guardiola. Al primo anno da tecnico per lo spagnolo, il Chelsea vinse il campionato con 20 punti di distanza.

Danilo e la lingua italiana

Il brasiliano Danilo ha poi parlato della lingua italiana, una lingua che pensava fosse più facile da imparare. A tal riguardo ha dichiarato: "All'inizio facevo tanta fatica a capire Sarri e mi sono rivolto ad un insegnante". La pandemia da coronavirus ha portato però il brasiliano a smettere con le lezioni ma durante il lockdown il brasiliano ha iniziato a leggere libri e a guardare film in italiano. In questo modo ha imparato a parlare in lingua italiana. Anche contro il Chelsea Danilo è stato uno dei migliori in campo. Ha garantito solidità e un'impostazione di gioco importante dal punto di vista difensivo. Oltre ad essere un riferimento per la Juventus lo è anche per la sua nazionale.