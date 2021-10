La Juventus a gennaio potrebbe essere una delle società più attive sul mercato. Si parla infatti di diversi giocatori bianconeri che potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale perché non considerati parte integrante del progetto sportivo. Fra questi spiccano Aaron Ramsey, Weston McKennie e Dejan Kulusevski. Il centrocampista gallese di recente non ha nascosto il suo disappunto per i problemi muscolari che lo hanno riguardato da quando è arrivato alla Juventus nel 2019. Il giocatore ha criticato lo staff tecnico e medico bianconero in quanto lo avrebbero gestito in maniera errata dal punto di vista fisico.

Parole che potrebbero far presagire un addio già a gennaio. Per quanto riguarda l'americano e lo svedese, si parla di un interesse concreto del Tottenham, che potrebbe offrire circa 60 milioni di euro totali per i due giocatori. Negli ultimi giorni però si parla anche del Borussia Dortmund come società pronta a presentare un'offerta per Dejan Kulusevski. La società tedesca sarebbe pronta ad inserire due giocatori più una somma cash per arrivare al giocatore della Juventus.

Witsel e Zagadou possibili contropartite tecniche per Kulusevski

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Borussia Dortmund potrebbe offrire i cartellini di Axel Witsel e Dan-Axel Zagadou più una somma cash per Dejan Kulusevski.

Entrambi i giocatori sono valutati circa 8 milioni di euro, per questo la società tedesca dovrebbe aggiungere una somma cash da circa 20 milioni di euro. Sia il belga che il francese però sono in scadenza di contratto a giugno 2022. Di conseguenza questa offerta potrebbe essere presentata dal Borussia Dortmund solo a gennaio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La Juventus però vorrebbe cercare di monetizzare maggiormente per Kulusevski. Per questo lo svedese potrebbe essere ceduto al Tottenham, che non avrebbe problemi a garantire i 35-40 milioni di euro richiesti dalla società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus se dovesse cedere Kulusevski già a gennaio potrebbe provare ad acquistare subito Dusan Vlahovic.

La punta nei prossimi mesi lascerà la Fiorentina come confermato anche dal presidente Commisso. Il giocatore infatti ha rifiutato il prolungamento di contratto con la società toscana. La valutazione di mercato di Vlahovic però è di circa 70 milioni di euro, per questo i bianconeri potrebbero cedere anche McKennie a gennaio. In questo modo avrebbero una somma cash da presentare alla Fiorentina per l'acquisto della punta. Potrebbe partire però anche Aaron Ramsey, infatti si parla di un interesse concreto del Newcastle per il centrocampista gallese.