La Juventus nelle prossime partite dovrà cercare di raccogliere punti per migliorare la classifica. Attualmente i bianconeri navigano in zona retrocessione, con soli due punti conquistati contro l'Udinese nella prima giornata di campionato e contro il Milan nell'ultimo match disputato all'Allianz Stadium di Torino. Le partite contro Spezia e Sampdoria saranno importanti, prima del match di Champions League contro il Chelsea. L'ultima partita prima della pausa per le nazionali sarà contro il Torino. C'è quindi molto lavoro da fare per il tecnico Massimiliano Allegri, ma anche per la società bianconera, che nelle prossime settimane dovrà risolvere le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno 2022.

Da mesi oramai si sta lavorando sul prolungamento contrattuale di Dybala.

Attualmente ci sarebbe ancora distanza fra offerta bianconera e richieste dell'argentino. C'è però ottimismo anche perché le parti vorrebbero proseguire insieme. Mancherebbe invece solo l'ufficialità per il prolungamento di contratto di Juan Cuadrado fino a giugno 2023 mentre c'è incertezza in merito al futuro professionale alla Juventus di Alvaro Morata, Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio e Mattia Perin.

Le situazioni contrattuali da risolvere per la Juventus

La Juventus nelle prossime settimane dovrà definire il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno 2022. Fra questi spiccano evidentemente Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio e Mattia Perin.

Per il nazionale italiano si parla di un possibile scambio di mercato durante il Calciomercato invernale che lo porterebbe al Milan con Alessio Romagnoli che si trasferirebbe alla Juventus. La società bianconera attenderà probabilmente i prossimi mesi per capire l'eventualità di un prolungamento contrattuale di De Sciglio e Perin.

Per quanto riguarda Morata, molto dipenderà dalla stagione che farà la punta spagnola. In queste prime partite sta dimostrando tutte le sue qualità, in quattro partite di campionato ha segnato due gol, a cui bisogna aggiungere una partita giocata in Champions League con un gol e un assist. La società bianconera può riscattarlo a giugno 2022 per circa 35 milioni di euro dall'Atletico Madrid.

Potrebbe però provare a chiedere uno sconto, magari inserendo un giocatore gradito alla società biancorossa.

Il mercato della Juventus

La Juventus è già al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione. Si valutano rinforzi a centrocampo e nel settore avanzato. Per la mediana piacciono Aurelien Tchouameni del Monaco e Yuri Tielemans del Leicester, come punta invece potrebbe arrivare il giocatore della Fiorentina Dusan Vlahovic.