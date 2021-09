Il Calciomercato estivo ha regalato diverse trattative interessanti. Basti pensare che due dei giocatori più forti al mondo, Cristiano Ronaldo e Messi, hanno lasciato rispettivamente Juventus e Barcellona per andare a giocare con Manchester United e Paris Saint Germain. Probabile che il 2022 sia un anno ricco di trasferimenti interessanti e già da gennaio potrebbe definirsi qualche trattativa importante. Uno dei giocatori più chiacchierati nelle ultime settimane è stato Bernardo Silva. Il portoghese, con l'arrivo di Grealish al Manchester City, è diventato una riserva.

Molto dipenderà da questa prima parte della stagione e da quante partite riuscirà a giocare, ma non sarebbe da scartare la possibilità che il calciatore decida di lasciare la società inglese durante il calciomercato invernale. Secondo la stampa inglese, Bernardo Silva potrebbe dedicarsi a una nuova esperienza professionale in Italia, in quanto ci sarebbero Milan e Juventus interessate al suo acquisto. Di certo, la trattativa non sarebbe semplice, considerando il fatto che la sua valutazione di mercato è di circa 70 milioni di euro.

Il portoghese Bernardo Silva potrebbe lasciare il Manchester City a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi, Bernardo Silva potrebbe lasciare il Manchester City a gennaio.

Il portoghese, con l'arrivo del nazionale inglese Grealish, sarebbe considerato una riserva. Per questo, se dovesse raccogliere poco minutaggio in questa prima parte della stagione, potrebbe decidere di lasciare l'Inghilterra. Fra le società interessate al portoghese ci sarebbero anche Milan e Juventus. Il suo arrivo però potrebbe concretizzarsi solo se il Manchester City decidesse di cederlo in prestito con riscatto dilazionato nelle stagioni, anche in considerazione della sua valutazione di mercato da 70 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi non trovano conferme fra quelli italiani. La Juventus preferirebbe acquistare una punta centrale e non una di fascia, considerando la presenza in rosa di giocatori come Kulusevski, Cuadrado, Kean, Bernardeschi e Chiesa. Per questo si parla di un interesse concreto per Vlahovic, non tanto per gennaio quanto per il prossimo calciomercato estivo.

Ci si attende inoltre l'arrivo di un altro centrocampista dopo quello di Locatelli. Sono diversi i giocatori che piacciono alla società bianconera, su tutti Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia e Aurelien Tchouameni del Monaco.