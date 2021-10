La Juventus dopo un inizio stagione difficile ha ritrovato le prestazioni convincenti del suo portiere Szczesny. Il nazionale della Polonia è stato protagonista in negativo nelle prime partite, in particolar modo contro l'Udinese e il Napoli. Da alcuni match però è tornato ad essere il giocatore affidabile ammirato in queste stagioni in bianconero. Per questo la sua posizione alla Juventus sembra essere tranquilla anche se il mercato ha dimostrato anche negli ultimi mesi di essere molto imprevedibile. Non è da scartare quindi la possibilità che lasci la società bianconera a fine stagione in caso di offerta importante.

La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, somma che rappresenterebbe una plusvalenza finanziaria rilevante per la Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, in caso di partenza del nazionale della Polonia i bianconeri avrebbero individuato già il sostituto.

Si tratterebbe di Kepa, portiere spagnolo del Chelsea, attualmente riserva di Mendy. Dopo essere stato acquistato dall'Atletico Bilbao per circa 80 milioni di euro, la sua valutazione di mercato è diminuita molto nelle ultime stagioni a tal punto che potrebbe partire per circa 13 milioni di euro. Dunque sarebbe un acquisto ad un prezzo vantaggioso per la società bianconera.

Il portiere Kepa potrebbe sostituire Szczesny alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus in caso di partenza di Szczesny potrebbe acquistare Kepa. Lo spagnolo dopo anni importanti con l'Athletic Bilbao, da quando si è trasferito al Chelsea ha avuto diverse difficoltà. Sulle sue qualità però non ci sarebbero dubbi, per questo la società bianconera potrebbe acquistarlo anche perché gli inglesi lo venderebbero a circa 13 milioni di euro.

Lo spagnolo è un classe 1994, quattro anni più giovane di Szczesny. In questi giorni si è parlato anche di un interesse concreto della Juventus per Donnarumma se il nazionale italiano dovesse lasciare il Paris Saint Germain a gennaio. Trattativa che però sarebbe difficile da concretizzare. Donnarumma guadagna circa 12 milioni di euro a stagione, praticamente due volte l'ingaggio di Szczesny.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare centrocampo e settore avanzato nei prossimi mesi. A tal riguardo potrebbe arrivare il mediano del Monaco e della nazionale francese Aurelien Tchouameni, valutato circa 40 milioni di euro. Come punta invece il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023. La sua valutazione di mercato è di circa 75 milioni di euro, che potrebbe diminuire nei prossimi mesi considerando il contratto in scadenza alla fine della prossima stagione.