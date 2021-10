La Juventus ottiene contro lo Zenit San Pietroburgo la sesta vittoria consecutiva fra campionato in Champions League, quattro delle quali arrivate per 1 a 0. Segnale evidente di come Massimiliano Allegri abbia sistemato l'equilibrio di squadra dopo un inizio di stagione molto difficile dal punto di vista del gioco e dei risultati. Il prossimo passo sarà migliorare il gioco per cercare di essere più incisivi in fase offensiva. Attualmente quindi i difensori della rosa bianconera sembrano dare grandi garanzie. La società bianconera però potrebbe decidere di rinforzare il settore soprattutto in previsione di eventuali partenze la prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la possibilità di acquistare un difensore centrale.

Fra i giocatori seguiti ci sarebbe il nazionale svedese Victor Lindelof. Il giocatore del Manchester United è considerato una riserva dal tecnico Solskjaer e potrebbe essere ceduto nei prossimi mesi. Si parla di un possibile scambio di mercato che porterebbe lo svedese a Torino e il centrocampista Adrien Rabiot al Manchester United.

Possibile scambio di mercato fra Rabiot e Lindelof

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Manchester United e Juventus potrebbero definire uno scambio di mercato nei prossimi mesi. Il difensore Lindelof potrebbe trasferirsi nella società bianconera in cambio del centrocampista Rabiot.

Sarebbe una trattativa di mercato definita alla pari considerando la valutazione di mercato simile fra i due giocatori. Entrambi infatti sono valutati circa 30 milioni di euro. La Juventus cederebbe volentieri il nazionale francese perché sta non è riuscito in questo inizio stagione ad integrarsi nel gioco di Massimiliano Allegri.

Inoltre ha uno stipendio pesante e il suo addio garantirebbe un alleggerimento del monte ingaggi. Inoltre essendo arrivato a parametro zero nell'estate 2019 garantirebbe un'importante plusvalenza finanziaria alla società bianconera.

Il mercato della Juventus

L'indiscrezione di mercato riguardante il possibile scambio di mercato fra il centrocampista Adrien Rabiot e il difensore Victor Lindelof non trova conferme fra i giornali sportivi.

La Juventus infatti in caso di cessione vorrebbe monetizzare dal cartellino del centrocampista francese. Inoltre sembra difficile uno scambio di mercato che porterebbe un difensore in bianconero considerando l'abbondanza nel settore. La società bianconera eventualmente potrebbe cedere Rabiot per agevolare l'arrivo di un centrocampista e di una punta. A tal riguardo starebbe seguendo il mediano del Monaco Aurelien Tchouameni e la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.