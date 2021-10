La Juventus sta già lavorando per la prossima stagione. Si valutano diversi giocatori che potrebbero rinforzare la rosa bianconera, in particolar modo a centrocampo e nel settore avanzato. Tutto però passa dalle cessioni, alcune delle quali pesanti. I principali indiziati a lasciare la società bianconera a gennaio sono i centrocampisti Aaron Ramsey, Weston McKennie e Dejan Kulusevski. Giocatori che sarebbero seguiti soprattutto da società inglesi. Il gallese potrebbe trasferirsi al Newcastle, per l'americano e lo svedese ci sarebbe l'interesse concreto del Tottenham.

Per quanto riguarda invece i possibili investimenti, il preferito per il centrocampo sembra essere Aurelien Tchouameni. Il giocatore del Monaco negli ultimi mesi sta confermando la grande stagione 2020-2021 disputata con la società francese a tal punto di essere diventato un riferimento anche della nazionale di Didier Deschamps. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però,. sul giocatore ci sarebbe anche il Real Madrid, alla ricerca di un rinforzo a centrocampo che possa garantire equilibrio, fisicità e impostazione di gioco.

Possibile interesse del Real Madrid per Tchouameni

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Aurelien Tchouameni sarebbe diventato uno dei giocatori maggiormente graditi dalle grandi società europee.

Oltre alla Juventus anche il Real Madrid starebbe valutando un suo eventuale acquisto. D'altronde la società spagnola la prossima stagione potrebbe effettuare diverse cessioni importanti, in particolar modo a centrocampo. Isco va in scadenza di contratto, così come Luka Modric. Non sembra inoltre certa la permanenza di Dani Ceballos, che sta raccogliendo poco minutaggio in questo inizio di stagione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Di conseguenza un centrocampista giovane come Tchouameni potrebbe ritornare utile al Real Madrid. Sarebbe l'acquisto ideale anche per la Juventus, il tecnico Massimiliano Allegri infatti cerca un mediano da schierare davanti alla difesa con qualità fisiche, tecniche e che possa garantire equilibrio. La società bianconera nei prossimi mesi potrebbe infatti effettuare importanti cessioni a centrocampo.

L'eventuale somma che arriverebbe dalle partenze sarebbe investita per l'acquisto a centrocampo ed eventualmente anche per la punta.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con Aurelien Tchouameni. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però starebbe valutando anche un ulteriore investimento, si tratterebbe d Donny Van de Beek. L'olandese potrebbe arrivare però solo se il Manchester United dovesse decidere di cederlo in prestito. Per quanto riguarda il settore avanzato il preferito sembra essere la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.