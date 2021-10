La Juventus nei prossimi mesi potrebbe essere una delle società più attive sul mercato. Già da gennaio potrebbero concretizzarsi alcune trattative, a partire dalle cessioni. Si parla infatti delle possibili partenza di Aaron Ramsey, Weston McKennie e Dejan Kulusevski. Il Newcastle potrebbe acquistare il gallese, sull'americano ci sarebbe l'interesse concreto di West Ham e Tottenham. Il direttore generale della società londinese Paratici starebbe valutando anche l'acquisto di Kulusevski, che però negli ultimi giorni è stato avvicinato anche all'Atalanta.

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano infatti di un possibile scambio di mercato fra lo svedese e la punta dell'Atalanta Luis Muriel. La società bianconera sarebbe alla ricerca di una punta di qualità dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. A smentire però tale scambio di mercato è stato il presidente della società bergamasca Antonio Percassi. In una recente intervista ha sottolineato che attualmente non c'è un discorso in corso fra Atalanta e Juventus per un eventuale scambio di mercato Kulusevski e Muriel.

'Scambio Muriel-Kulusevski? Al momento non c'è nulla, ce lo teniamo'

"Allo stato attuale non c’è nulla, ce lo teniamo". Queste le dichiarazioni di Percassi in riferimento al possibile scambio di mercato di cui si è parlato in questi giorni fra Dejan Kulusevski e Luis Muriel.

Il presidente dell'Atalanta ha quindi lasciato intendere che è una trattativa di mercato che soprattutto nell'immediato non potrebbe concretizzarsi. Inoltre ha sottolineato l'importanza del colombiano per l'Atalanta. Difficile quindi pensare all'arrivo alla Juventus di Muriel e gennaio. Inoltre la società bianconera nelle ultime stagioni sta dimostrando di voler investire soprattutto su giovani di qualità.

Il colombiano la prossima stagione avrà 31 anni, per questo si sta parlando in questi giorni soprattutto del possibile arrivo di Dusan Vlahovic nella società bianconera. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire una somma cash da circa 35 milioni di euro alla Fiorentina più il cartellino del centrocampista Kulusevski, valutato circa 40 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare centrocampo e settore avanzato per la prossima stagione. Il preferito per la mediana sembra essere Aurelien Tchouameni, mediano del Monaco e parte integrante della nazionale francese di Didier Deschamps. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro ma potrebbe incrementare nei prossimi mesi se dovesse continuare a confermarsi in Francia e nel calcio europeo. Per il settore avanzato come già anticipato, potrebbe arrivare la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.