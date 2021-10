L'estate calcistica italiana è stata caratterizzata da diversi ritorni nelle panchine di Serie A. Basti pensare ai vari Luciano Spalletti, José Mourinho, Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, diventati rispettivamente tecnico del Napoli, Roma, Lazio e Juventus. Anche in Serie C c'è stato un clamoroso ritorno, quello di Zdenek Zeman al Foggia. Proprio nella società pugliese il tecnico boemo ottenne risultati sorprendenti in Serie A nei primi anni 90. A 74 anni, quindi, l'allenatore è ritornato su una panchina importante e storica. Zeman è ricordato dagli addetti ai lavori anche per le sue parole riguardanti il doping, il cui principale bersaglio fu la Juventus.

In una recente intervista, Zdenek Zeman è ritornato a parlare di doping, lanciando una critica pesante a tutto il calcio italiano. Ha poi parlato dell'importanza di fare il bel calcio. Solo in questo modo, secondo il tecnico, una squadra può vincere le partite. Ha poi parlato anche dei giocatori che lui ha allenato qualche stagione fa, in particolar modo dei campioni d'Europa con la nazionale italiana Insigne, Immobile, Verratti, Barella e Florenzi.

Il tecnico Zdenek Zeman sul doping nel calcio italiano

"Le statistiche dicono che l'Italia è il paese più dopato del mondo in percentuale. C'è qualcosa che non va e non si riesce a risolvere, non parlo solo di sport ma in generale". Queste le dichiarazioni di Zdenek Zeman in una recente intervista.

Parole pesanti nei confronti non solo del sistema calcio italiano ma secondo il tecnico è un problema generale dell'Italia. Ha poi parlato anche della possibilità di essere considerato dalla Juventus nella sua carriera professionale. A tal riguardo ha dichiarato: "Io avevo possibilità di parlare della Juventus più ai tempi di Boniperti che in altri occasioni".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Zeman ha poi voluto sottolineare il buon settore giovanile del calcio italiano, in particolar modo le squadre dell'under 15. Il problema principale per il tecnico è che ci sono troppi stranieri che condizionano la crescita dei giovani calciatori italiani. Zeman ha poi rimarcato l'importanza del bel gioco, sottolineando come i successi si raggiungono in questo modo.

Ha poi aggiunto: "Se una squadra gioca bene su dieci partite ne perde una".

I giocatori allenati da Zeman nella sua carriera

Il tecnico Zeman ha avuto modo di allenare nella sua carriera giocatori che poi sono diventati campioni d'Europa con la nazionale italiana di Roberto Mancini. A tal riguardo ha aggiunto: "Sono felice che gente con talento arrivi a fare grande calcio". In alcuni casi, però, secondo il tecnico ci sono giocatori talentuosi che alla fine non per colpe loro non sono arrivate a vincere competizioni importanti.