Dopo aver archiviato la vittoria in Champions League contro il Malmoe, la Juventus si prepara alla sfida con il Milan di Serie A, in programma questa domenica 19 settembre alle ore 20:45.

Allegri recupera Chiesa, che potrebbe partire dalla panchina. È vietato sbagliare per i bianconeri, ai quali la vittoria serve a ogni costo per scalare posizioni in classifica e per non vedere allontanarsi ulteriormente i rossoneri.

Adesso all'Allianz Stadium arriva il Milan, in attacco spazio a Dybala e Morata

La vittoria in Champions League contro il Malmoe ha dato fiducia alla Juventus, che adesso deve preparare la difficile gara interna con il Milan.

La Juve vuole vincere per allontanarsi dalle zone basse della classifica.

Inutile dire che questa partita è molto importante per Allegri: in caso di un ulteriore passo falso, le cose sarebbero già praticamente compromesse per lo scudetto, pur essendo ancora solo all' inizio della stagione. Una vittoria invece darebbe morale all'ambiente bianconero per il proseguo del campionato.

Allegri dovrebbe recuperare Federico Chiesa, l'attaccante non aveva giocato martedì a causa di un problema muscolare, ma ora sta meglio e sarà a disposizione almeno dalla panchina. Al suo posto potrebbe trovare spazio Kulusevski. Dybala e Morata dovrebbero essere i titolari in attacco, mentre Kean è pronto a entrare nella ripresa. Con Sczcesny confermato tra i pali, in difesa c'è un ballottaggio tra Bonucci e De Ligt, con il primo favorito.

A centrocampo spazio a Locatelli dal primo minuto.

Il Milan di Stefano Pioli è reduce dalla sconfitta contro il Liverpool per 3-2 e non potrà contare su Zlatan Ibrahimovic, il campione svedese infatti, ha avuto un problema al tendine d'Achille e non sarà convocato. Probabile spazio dal primo minuto per Ante Rebic, che in passato ha già ben figurato contro i bianconeri.

La probabile formazione della Juventus e dove vedere la partita

Ecco come potrebbe giocare la Juventus contro il Milan

(4-4-2): Sczcesny, Cuadrado, Bonucci (De Ligt), Chiellini, Alex Sandro, Locatelli, Bentancur, Rabiot, Kulusevski, Dybala, Morata.

La sfida valevole per la quarta giornata di campionato tra la Juventus e il Milan sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn e si giocherà domenica 19 settembre alle 20:45.

Nel post gara ci sarà spazio per gli highlights, per i commenti e per l'analisi di tutti gli eventuali episodi da moviola.