Negli ultimi giorni si è parlato molto delle interviste che hanno visto protagonisti i due difensori della Juventus Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. I riferimenti della difesa bianconera e della nazionale italiana hanno parlato infatti della Juventus senza Cristiano Ronaldo, trasferitosi negli ultimi giorni del recente Calciomercato estivo dalla Juventus al Manchester United. Un addio che ha suscitato molto clamore mediatico per il modo in cui si è concretizzato, a tre giorni dalla fine del mercato estivo. Bonucci ha sottolineato come la Juventus giochi più da squadra senza CR7, Chiellini invece ha lanciato una frecciatina al portoghese sottolineando come se fosse andato via ad inizio agosto la rosa bianconera avrebbe avuto modo di assimilare meglio il suo addio.

Non è mancata poi la risposta di Cristiano Ronaldo, che indirettamente si è rivolto "a chi parla male di lui". Ha infatti sottolineato che non è un suo problema il fatto che alcune persone non vedono quello che fa per le squadre in cui gioca. A dimostrare la sua importanza sono infatti le vittorie conquistate nella sua carriera professionale da giocatore.

Cristiano Ronaldo: 'Ho vinto tutto'

"Non è un mio problema se c’è qualcuno che non vuole vedere quello che faccio per le squadre. Ho vinto tutto, non ho paura di chi parla male di me". Queste le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo in una recente intervista, che sembrano essere rivolte indirettamente anche a Bonucci e Chiellini, protagonisti di recente di interviste in cui hanno lanciato una frecciatina al portoghese.

CR7 ha poi aggiunto: "Metto al primo posto il collettivo. Vincere come squadra è più facile di vincere trofei individuali e penso ancora che sia possibile". Ha poi parlato della sua esperienza professionale al Manchester United, sottolineando che tutti si devono sacrificare nel proprio ruolo.

Il Manchester United sconfitto dal Liverpool in campionato

Tale dichiarazioni sono arrivate prima della sconfitta in campionato subita dal Manchester United contro il Liverpool. La squadra di Cristiano Ronaldo ha perso all'Old Trafford 0-5. Solo nel primo tempo il match era sul risultato di 0-4, con il portoghese molto nervoso dopo uno scontro da gioco con Jones del Liverpool.

Ha infatti rischiato l'espulsione per fallo di reazione, con l'arbitro che lo ha ammonito. Espulsione invece che ha riguardato un altro ex giocatore della Juventus. Ci si riferisce a Paul Pogba, inizialmente ammonito, ma grazie all'ausilio della tecnologia Var l'arbitro ha successivamente deciso nel cambio del cartellino.