La Juventus è già al lavoro per la prossima stagione. La società bianconera vuole infatti migliorare la rosa e le esigenze principali sembrano riguardare centrocampo e settore avanzato. Si cerca infatti un giocatore bravo a garantire equilibrio e impostazione di gioco e una punta che possa migliorare la fase realizzativa dei bianconeri. I preferiti sembrano essere Aurelien Tchouameni e Dusan Vlahovic. Potrebbe però esserci investimenti anche in difesa, soprattutto perché non è certo il futuro professionale di De Ligt e Rugani alla Juventus. Di recente, l'agente sportivo dell'olandese Raiola non ha escluso un possibile addio dell'olandese la prossima stagione.

Lo stesso centrale toscano, in questo inizio di stagione, ha raccolto una sola presenza in bianconero. Per questo la Juventus starebbe lavorando ad uno o due acquisti per la difesa. Il primo nome è quello di Alessio Romagnoli, che potrebbe arrivare a parametro zero essendo in scadenza di contratto con il Milan a fine stagione. L'altro nome gradito alla società bianconera è quello del brasiliano Bremer, protagonista di un grande inizio di stagione al Torino.

Il difensore Bremer possibile acquisto della Juventus per la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe seguendo il difensore del Torino Bremer. Il brasiliano è una delle rivelazioni della Serie A di questo inizio stagione.

Il classe 1997 ha giocato otto partite fino ad adesso, segnando anche un gol. Piace perché, oltre ad essere fisico, è molto veloce. Il suo contratto scade a giugno 2023 e potrebbe lasciare il Torino per circa 20 milioni di euro. Sarebbe un acquisto importante perché darebbe un'alternativa valida alla difesa bianconera. Inoltre, può giocare sia come centrale in una difesa a quattro che in una a tre.

Arrivato nell'estate 2018 dall'Atletico Mineiro per circa 6 milioni di euro, la crescita negli ultimi tre anni è stata evidente fino ad arrivare ad una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Il difensore Bremer sarebbe un acquisto ideale non solo per motivi anagrafici ma anche economici. Il brasiliano, infatti, potrebbe "accontentarsi" di un ingaggio di circa 3 milioni di euro a stagione, sostenibile evidentemente dalla società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà dedicarsi anche alle cessioni nei prossimi mesi. I maggiori indiziati a lasciare la società bianconera sono i centrocampisti Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Weston McKennie. Il francese e il gallese potrebbero trasferirsi in società inglesi. Per quanto riguarda l'americano, si è parlato di un interesse concreto del West Ham. Non è da scartare che possa essere la contropartita tecnica per riscattare il cartellino di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid. La società bianconera, infatti, può acquistare lo spagnolo per circa 35 milioni di euro, più o meno la stessa valutazione di mercato del centrocampista americano.