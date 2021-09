La Juventus è già al lavoro per la prossima stagione. La società bianconera cercherà di proseguire la strategia di mercato iniziata nel 2019 e basata sull'acquisto di giovani di qualità. Allo stesso tempo potrebbe attingere al mercato dei parametri zero, considerando i tanti giocatori importanti che vanno in scadenza a giugno 2022. A proposito di giovani si valutano diversi giocatori per il centrocampo. Fra questi spicca Aurelien Tchouameni, centrocampista del Monaco e della nazionale francese. Il 21enne è uno dei giocatori più interessanti del calcio europeo e come tale piace a tante società.

Meno chiacchierata dal punto vista mediatico è invece la punta del Pisa Lorenzo Lucca, che sta dimostrando in Serie B tutte le sue qualità. Oltre ad una fisicità importante sta dimostrando di essere molto bravo dal punto di vista realizzativo e da quello tecnico. In questo inizio di stagione ha giocato sei partite segnando cinque gol e fornendo un assist decisivo ad un suo compagno. I toscani sono primi in classifica a 16 punti, 2 in più del Brescia e 4 in più della Cremonese. Lucca piace molto alla Juventus che potrebbe 'sfruttare' la presenza di Claudio Chiellini al Pisa come direttore sportivo.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Lorenzo Lucca.

Il nazionale under 21 italiano sta dimostrando in Serie B di essere un giocatore molto importante. Grandi meriti vanno anche lui per il primo posto attuale del Pisa nel campionato cadetto. La società bianconera potrebbe acquistarlo, un investimento che sarebbe agevolato dalla presenza nella società toscana di Claudio Chiellini come direttore sportivo.

Il fratello gemello di Giorgio è stato fino alla scorsa stagione un dirigente della Juventus contribuendo alla crescita dell'under 23 bianconera. Se dovesse continuare con queste prestazioni Lucca potrebbe essere ceduto per almeno 10 milioni di euro dalla società toscana.

La Juventus potrebbe ingaggiare Antonio Rudiger a parametro zero la prossima stagione

Altro giocatore che piace alla Juventus è Antonio Rudiger, il difensore del Chelsea va in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2022. Potrebbe quindi rappresentare un acquisto a parametro zero. Rudiger attualmente guadagna circa 6 milioni di euro euro e potrebbe chiedere un ingaggio più pesante rispetto a quello attuale. La Juventus però sfrutterebbe il Decreto Crescita, disposizione governativa che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri. Su Rudiger però ci sarebbe l'interesse concreto di altre società importanti come Real Madrid e Bayern Monaco.