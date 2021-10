La Juventus è attesa da mesi importanti in tema di mercato. La società bianconera potrebbe infatti continuare a rinforzare la rosa, soprattutto a centrocampo e settore avanzato. Tutto però passa dalle cessioni, dovendo tener conto del bilancio societario, condizionato nelle ultime due stagioni dall'emergenza coronavirus. Per questo si parla delle possibili partenze di Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Weston McKennie. Da valutare anche la situazione Morata, che la Juventus vorrebbe riscattare ottenendo però uno sconto sui 35 milioni chiesti dall'Atletico Madrid.

In tema arrivi si parla di un interesse concreto per Aurelien Tchouameni e per Dusan Vlahovic. Non è da scartare l'acquisto di un difensore. A tal riguardo, la stampa spagnola parla di un interesse concreto della Juventus per Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2022. Ci sarebbe già un'intesa fra il giocatore e la società bianconera per un contratto da circa 5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026.

Il difensore Romagnoli potrebbe essere il primo acquisto della Juve della prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe ingaggiare Alessio Romagnoli la prossima stagione. Il difensore del Milan va in scadenza di contratto con la società rossonera a giugno 2022 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto.

Si parla di un'intesa che sarebbe già stata raggiunta fra il giocatore e la Juventus per un contratto da 5 milioni di euro a stagione più bonus. Sarebbe una trattativa sponsorizzata soprattutto da Mino Raiola, consapevole che Romagnoli alla Juventus possa fare l'ulteriore salto di qualità. Inoltre, alla lunga potrebbe essere il sostituto ideale di Giorgio Chiellini, entrambi di piede mancino.

Il capitano bianconero, infatti, potrebbe lasciare il calcio giocato a giugno 2023, quando andrà in scadenza di contratto con la Juventus. Con l'eventuale arrivo di Romagnoli potrebbe esserci una partenza importante. L'agente sportivo Mino Raiola, in una recente intervista, ha infatti dichiarato che il mercato è imprevedibile e che non è da scartare la possibilità che De Ligt lasci la società bianconera la prossima stagione.

L'olandese sarebbe seguito dal Barcellona e, in Inghilterra, dal Manchester City e dal Chelsea.

Il mercato della Juventus

La Juventus, come già sottolineato ad inizio articolo, potrebbe rinforzarsi con gli acquisti di Aurelien Tchouameni e Dusan Vlahovic. Il centrocampista del Monaco ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro ma sarebbe seguito da diverse società europee. Altro giocatore gradito dalla società bianconera è la punta della Fiorentina, in scadenza di contratto con la società toscana a giugno 2023.