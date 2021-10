Torna alla vittoria l'Italia del ct Roberto Mancini che conquista il terzo posto in Nations League.

All'Allianz Stadium di Torino, gli azzurri battono 2-1 il Belgio grazie alle reti di Barella e Berardi. Un successo importante, che rilancia gli azzurri dopo il ko in semifinale contro la Spagna.

Le formazioni: Raspadori titolare, confermato Chiesa

Per quanto riguarda le formazioni, il ct Mancini conferma il 4-3-3 ma con molte novità rispetto al ko contro la Roja: Donnarumma tra i pali, difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni ed Emerson Palmieri.

A centrocampo, spazio a Locatelli, coadiuvato da Barella e Pellegrini, mentre in attacco tocca a Raspadori, affiancato da Chiesa e Berardi.

Confermatissimo il 3-4-2-1 del ct belga Martinez che senza Romelu Lukaku, opta per Batshuayi, sostenuto da Vanaken e dal milanista Saelemakers.

Nel primo tempo la sfida è molto equilibrata con varie occasioni da entrambe le parti: gli azzurri ci provano con Chiesa, fermato dal grande intervento di Vertonghen, mentre il Belgio si rende pericoloso con Saelemakers, che colpisce la traversa a Donnarumma battuto. Nel finale della prima frazione, grande chance per l'Italia con Chiesa, che su assist di Berardi viene fermato da un super intervento di Courtois.

Grande avvio di secondo tempo per l'Italia che aumenta i giri del motore e passa subito in vantaggio con Barella, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo, batte l'estremo difensore belga e firma l'1-0; settimo gol durante l'era Mancini per il centrocampista dell'Inter, secondo rifilato al Belgio dopo la rete agli Europei.

Il Belgio non demorde e ritorna a farsi pericoloso con Batshuayi che colpisce una traversa a Donnarumma battuto. Il portiere del Psg compie poi due grandi parate su Alderweireld che va vicinissimo al pareggio. Nel momento di maggior pressione degli uomini di Martinez, però arriva il 2-0 azzurro firmato Berardi che trasforma il rigore procuratosi da Chiesa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel finale, l'ingresso di De Bruyne è fondamentale per i Diavoli Rossi che tornano in partita con il 2-1 firmato De Ketelaer, Nonostante la rete del giovane attaccante in forza al Brugge, l'Italia conquista la vittoria e quindi il terzo posto in Nations League.

Italia, buon centrocampo con Barella a Pellegrini

Se Mancini non riesce a trovare l'amalgama giusta in attacco con le assenze dei due cannonieri Immobile e Belotti, gli azzurri hanno invece una grande abbondanza a centrocampo, che diventa il reparto più importante della Nazionale italiana.

Basti pensare che oltre ai tre titolarissimi dell'Europeo, ovvero Jorginho-Verratti-Barella, il ct Mancini può contare su giocatori di grande spessore come Locatelli, fondamentale a Euro 2020 con l'infortunio di Verratti, e Lorenzo Pellegrini, leader e trascinatore della Roma, ormai pronto a ritagliarsi uno spazio importante anche in Nazionale.

Senza dimenticare i vari Pessina, Zaniolo e Sensi che possono rientrare nel gruppo azzurro; infine, occhio a Tonali che con la maglia del Milan, pare in crescita e pare pronto a fare il salto in Nazionale maggiore, nella quale peraltro ha già debuttato.