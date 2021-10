Si è da poco concluso al Mapei Stadium di Reggio Emilia uno degli anticipi della settima giornata di Serie A tra Sassuolo e Inter sul risultato finale di 1-2, con i gol messi a segno da Berardi, Dzeko e Lautaro Martinez. La classifica ora vede i nerazzurri secondi con 17 punti, a meno uno dal Napoli e a più uno sul Milan, mentre gli emiliani restano a 7 punti. Settimana prossima il campionato si ferma a causa della sosta per le Nazionali e si riprende tra due settimane, con i nerazzurri di scena sabato 16, alle ore 18, allo stadio Olimpico contro la Lazio, mentre i neroverdi giocheranno al Ferraris di Genova, contro il Genoa alle 15 domenica 17 ottobre.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, cambia qualcosa rispetto a quanto visto in Champions League contro lo Shakhtar. In attacco c'è Correa dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez, mentre sulla fascia sinistra torna Perisic, con Dumfries confermato a destro. In mezzo al campo c'è Calhanoglu al fianco di Barella e Brozovic.

Nel primo tempo il Sassuolo tiene meglio il campo ed è spesso pericoloso, anche se la prima occasione è dell'Inter con Barella, che di sinistro conclude fuori su assist di Lautaro Martinez. Dopo un minuto, però, gli emiliani partono in contropiede, con Defrel che ci prova di sinistro ma Handanovic respinge in angolo. Al 21' si sblocca la partita, con Skriniar che atterra Boga in area, è rigore: Berardi dal dischetto non sbaglia.

Dopo 28' ancora Boga scatenato sulla sinistra. Palla a Maxime Lopez che calcia dal limite: tiro rasoterra sul primo palo, palla fuori. I nerazzurri provano a reagire al 31' con Barella, che conclude di destro ma Consigli respinge con i pugni. Nel finale della prima frazione errore di De Vrij, che sbaglia il retropassaggio per Handanovic, Defrel prova ad approfittarne ma il contrasto con il portiere nerazzurro è regolare.

Nel secondo tempo il Sassuolo parte ancora forte e sfiora il raddoppio con una rasoiata di Boga che vede il grande intervento di Handanovic. Inzaghi stravolge la squadra con ben quattro cambi al 57' e tra questi c'è Edin Dzeko, che subentra al posto di Correa e al 58' trova il pari di testa su cross preciso di Perisic. L'Inter tiene meglio il campo dopo la rivoluzione del tecnico e al 78' il bosniaco scatta alle spalle della difesa avversaria e viene atterrato da Consigli.

Rigore che Lautaro Martinez non sbaglia, spiazzando il portiere avversario. All'82' Dzeko si vede annullare anche un gol per fuorigioco.

Le pagelle

Queste le pagelle del match appena concluso:

Handanovic 7: L'intervento su Boga è decisivo per tenere a galla l'Inter a inizio secondo tempo.

Skriniar 5: Soffre troppo Boga.

De Vrij 5: Il retropassaggio sbagliato rischia di costare caro alla sua squadra nel primo tempo.

Bastoni 5: Non il solito Bastoni, sia in difesa che in fase di impostazione.

Dumfries 5: Prova a fare il suo con qualche scatto ma non dà mai una mano a Skriniar per fermare Boga.

Barella 5,5: Il rigore per il Sassuolo nasce da una palla persa da lui sulla propria trequarti.

Brozovic 5,5: Soffre il pressing di Maxime Lopez.

Calhanoglu 5,5: Non incide.

Perisic 6,5: Il croato gioca una partita ordinata, assist al bacio per Dzeko.

Lautaro Martinez 6: Ha il merito di segnare il calcio di rigore ma per il resto non la sua miglior prestazione.

Correa 5: Non sembra essere al top della forma.

Dzeko 7,5: Entra e cambia la partita con gol e rigore procurato.

Vidal 6,5: Pressa su chiunque e l'azione del rigore nasce proprio da una palla recuperata dal cileno.

Dimarco 6,5: Meglio di Bastoni in entrambe le fasi.