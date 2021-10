La Juventus la prossima stagione potrebbe ulteriormente rivoluzionare la rosa. Si parla infatti di diversi addii, sia per motivi tecnici che economici, che agevolerebbero importanti investimenti a centrocampo e nel settore avanzato. Non sono da scartare acquisti importanti anche in difesa, si parla ad esempio del possibile ingaggio di Alessio Romagnoli, che arriverebbe a parametro zero dal Milan essendo in scadenza di contratto a giugno 2022. Arrivo che si concretizzerebbe soprattutto se dovesse partire Matthijs De Ligt. Le recenti dichiarazioni di Raiola lasciano intendere che la possibilità che il difensore olandese lasci la società bianconera è concreta.

In un'intervista di settembre l'agente sportivo di De Ligt aveva infatti sottolineato che il difensore potrebbe anche lasciare la Juventus la prossima stagione. A conferma di questo ci sarebbero anche le recenti indiscrezioni di mercato che parlano di una società bianconera che avrebbe offerto in estate De Ligt al Chelsea. Fra i motivi che avrebbero portato i bianconeri a prendere questa decisione le prestazioni non ideali del giocatore nell'ultima stagione e nell'inizio di questa e l'ingaggio pesante che guadagna.

Il difensore De Ligt sarebbe stato offerto al Chelsea

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus nel recente Calciomercato estivo avrebbe offerto De Ligt al Chelsea. Non è da scartare la possibilità che un suo addio sia posticipato di una stagione.

Una cessione che la società bianconera starebbe valutando anche perché arriverebbe una somma importante da investire a centrocampo e nel settore avanzato. L'olandese potrebbe essere sostituito da Romagnoli, che arriverebbe a parametro zero dal Milan. Dalla possibile partenza di De Ligt la Juventus potrebbe ricavare circa 100 milioni di euro oltre al fatto che risparmierebbe sul monte ingaggi circa 10 milioni di euro a stagione.

Il Chelsea potrebbe essere la società ideale per il difensore olandese, fra l'altro gli inglesi a fine stagione potrebbero perdere a parametro zero Rudiger e Christensen. Di conseguenza dovranno investire su un difensore centrale affidabile.

Il mercato della Juventus

La Juventus dalla cessione di De Ligt potrebbe ricavare circa 100 milioni di euro. Somma che sarebbe spesa per un centrocampista importante e per una punta brava in fase realizzativa.

Anche contro il Sassuolo si sono viste le difficoltà nell'impostazione di gioco e nel concretizzare le azioni offensive. I giocatori graditi dalla società bianconera sono il centrocampista del Monaco e della nazionale francese Aurelien Tchouameni e la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic. Il primo ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni euro, il secondo di circa 60 milioni di euro.