Il Calciomercato estivo si è chiuso oramai più di un mese fa ma nonostante questo le trattative di mercato rimangono uno degli argomenti più chiacchierati dai giornali sportivi. Fra le protagoniste spicca sicuramente la Juventus, che nelle ultime settimane sta lavorando soprattutto alle situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno 2022. Fra questi c'è anche Paulo Dybala, l'argentino potrebbe incontrare la società bianconera durante la pausa per le nazionali per sottoscrivere l'eventuale prolungamento di contratto. La Juventus però è al lavoro per la prossima stagione anche per rinforzare centrocampo e settore avanzato.

Per la mediana piace Aurelien Tchouameni, giocatore del Monaco e della nazionale francese. Come punta invece il preferito sembra essere Dusan Vlahovic.

A confermare l'interesse concreto della società bianconera per la punta della Fiorentina è stato anche il giornalista sportivo Enzo Bucchioni. Nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com ha parlato dell'offerta di prolungamento di contratto che la società toscana ha presentato a Vlahovic. Il giocatore però non l'ha ancora considerata, segnale evidente del fatto che stia considerando di lasciare la Fiorentinal a prossima stagione.

La punta Vlahovic potrebbe raggiungere Chiesa alla Juve

"Dusan Vlahovic da settimane ha un'offerta di prolungamento di contratto della Fiorentina".

Queste le dichiarazioni di Bucchioni in riferimento all'offerta contrattuale presentata dalla società toscana al giocatore. Si parla di 5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2025 con l'inserimento di una clausola di rescissione da 80 milioni di euro. Secondo il giornalista sportivo la volontà del giocatore di non considerarla al momento lascia pensare che abbia già un'intesa verbale con un'altra società.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ha poi aggiunto: "Tutti sono convinti che Vlahovic raggiungerà Chiesa alla Juventus". Bucchioni infatti ha sottolineato come Vlahovic in estate non abbia considerato la possibilità di trasferirsi al Manchester City (considerando il mancato arrivo di Harry Kane a Manchester) o l'offerta dell'Atletico Madrid. Segnali che lasciano pensare ad un'intesa con un'altra società, che potrebbe essere la Juventus.

Il giornalista sportivo ha poi aggiunto: "I sospetti li può spazzare via solo il giocatore sottoscrivendo il prolungamento di contratto". Secondo Bucchioni però la Fiorentina starebbe lavorando ad un sostituto di Vlahovic. Si tratta di Scamacca.

Enzo Bucchioni sulla vittoria della Juventus contro il Chelsea in Champions League

Enzo Bucchioni ha poi elogiato la Juventus per la vittoria in Champions League contro il Chelsea. Il giornalista sportivo ha però aggiunto che "difesa e ripartenza" può essere una tattica utile in alcune partite ma non deve essere un gioco abituale per una squadra che lotta per vincere.