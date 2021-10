Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Federico Chiesa, certamente uno dei protagonisti di questo inizio di stagione. L'ex giocatore della Fiorentina, infatti, è stato sicuramente il migliore dei bianconeri fino a questo momento, mettendo insieme anche alcune prestazioni di grande qualità in Champions League (pensiamo a quella contro i campioni d'Europa del Chelsea). Il rendimento del figlio di Enrico non è certamente passato inosservato, tanto che alcune big europee lo avrebbero già messo nel mirino.

Una di queste è il Liverpool di Jurgen Klopp, autore di un clamoroso cinque a zero inflitto al Manchester United all'Old Trafford.

Mercato Juventus, Chiesa sarebbe un obiettivo del Liverpool

Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni di mercato, il Liverpool avrebbe messo nel mirino Enrico Chiesa, giocatore che sarebbe particolarmente gradito al tecnico del club britannico Jurgen Klopp. La dirigenza dei Reds si sarebbe attivata da mesi per cercare il grande assalto. Stando alle ultime notizie, il Liverpool sarebbe disposto a mettere sul piatto Mohamed Salah, in uno scambio che sarebbe veramente interessante. Ricordiamo, infatti, che la Juventus segue da tempo il fortissimo attaccante egiziano in forza ai Reds.

L'ipotesi non sarebbe del tutto da scartare, considerando il fatto che il contratto di Salah scadrà nel 2023 e l'ex giocatore della Roma non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo. In ogni caso, la Juventus non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti per Federico Chiesa, valutato almeno cento milioni di euro. Sull'ex giocatore della Fiorentina, inoltre, sarebbe molto forte l'interesse anche di altre big della Premier League inglese, come il Manchester United.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, per l'attacco si continua a seguire Vlahovic

Sempre per quanto riguarda le ultime notizie sul mercato della Juventus, il club bianconero starebbe seguendo con grande attenzione la situazione relativa a Dusan Vlahovic, talentuoso attaccante classe 2000 che milita nelle fila della Fiorentina e della nazionale serba.

Il giovane giocatore non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con il club viola, dunque potrebbe partire già nella prossima sessione di calciomercato invernale. La Fiorentina, però, non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti per quanto riguarda il suo cartellino, valutato intorno ai sessanta milioni di euro. Nella corsa al serbo, inoltre, potrebbero inserirsi anche Manchester City e Borussia Dortmund.