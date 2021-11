In attesa di potere ritornare in campo, il Crotone sta proseguendo gli allenamenti presso il Centro Sportivo Antico Borgo. La squadra, ora allenata da Pasquale Marino, sarà impegnata alla ripresa del campionato in trasferta a Perugia. Negli ultimi giorni sarebbero iniziate a circolare alcune indiscrezioni di Calciomercato. Tra queste si parlerebbe di un ritorno, quello del centrocampista Raffaele Maiello. Anche in attacco la dirigenza rossoblù potrebbe fare qualcosa, il nome che circola rimarrebbe quello di Martin Satriano, calciatore dell'Inter.

Crotone, Maiello potrebbe tornare

Dopo due avventure al Crotone, sempre in Serie B, il centrocampista Raffaele Maiello, in forza al Frosinone, potrebbe anche dare vita ad una terza esperienza calabrese. Per lui poche presenze in questa stagione, con tre gare disputate e una rete siglata. Il poco spazio ottenuto con il tecnico Fabio Grosso potrebbe portarlo a cambiare maglia già nella finestra di riparazione di gennaio. L'ipotesi Crotone sarebbe percorribile, e andrebbe a portare esperienza al centrocampo rossoblù. Una voce per il momento che non ha fatto registrare riscontri, conferme o smentite.

Satriano per l'attacco del Crotone

Per il reparto avanzato il Crotone starebbe vagliando diverse ipotesi.

Un profilo che potrebbe tornare di moda è quello di Martin Satriano, attaccante dell'Inter che già in estate era stato accostato agli squali. Per lui con la formazione di Simone Inzaghi poche soddisfazioni, con un impiego di recente con la Primavera. A Crotone andrebbe a formare una coppia di qualità con Sumuele Mulattieri, suo compagno di squadra e giovanili nerazzurre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il poco spazio ottenuto e la voglia di giocare del calciatore potrebbero così dimostrarsi decisivi, con il Crotone che può comunque contare sui buoni rapporti di amicizia con la dirigenza nerazzurra.

Gli altri nomi del mercato

Sempre in attacco, altri profili sarebbero stati accostati agli squali. Tra questi quello dell'attaccante Graziano Pellé, lo scorso anno al Parma e attualmente svincolato.

Altro profilo accostato sarebbe poi Ilija Nestorovski, punta di proprietà dell'Udinese, già seguita in passato, per la quale anche il Monza ne starebbe valutando l'acquisto. Ad emergere, come nelle precedenti sessioni di mercato, è poi il profilo di Diego Falcinelli calciatore protagonista con il Crotone della prima annata di Serie A nel 2016-2017. Dopo l'esperienza alla Stella Rossa di Belgrado, la punta ha fatto il suo ritorno in Italia, al Bologna, rimanendo però ai margini della squadra in attesa di una nuova collocazione in un altro club.