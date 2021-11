La Juventus potrebbe essere una delle società più attive nel mercato di gennaio. Le difficoltà riscontrate nell’impostazione di gioco e dal punto di vista realizzativo potrebbero portare la società bianconera ad acquistare un centrocampista e nel settore avanzato.

Il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe già fatto il nome del suo giocatore preferito per la mediana. Gradirebbe infatti Axel Witsel, centrocampista classe 1989 del Borussia Dortmund in scadenza di contratto a fine stagione. Il belga è un giocatore d’esperienza che garantirebbe equilibrio al gioco bianconero.

Nel 4-2-3-1 sarebbe il centrocampista ideale da schierare con Manuel Locatelli.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera preferirebbe però un giocatore più giovane, in coerenza con la "linea verde" degli ultimi anni. Il belga compirà 33 anni nel 2022, inoltre ha un ingaggio importante.

Lo dimostra anche il recente Calciomercato estivo con gli arrivi di giocatori attorno ai vent'anni come Manuel Locatelli, Kaio Jorge e Molise Kean. Per questo a gennaio potrebbe arrivare un giovane di qualità. Si parla ad esempio del possibile approdo anticipato nella società bianconera di Nicolò Rovella, centrocampista il cui cartellino è di proprietà della Juventus ma è in prestito al Genoa fino a fine stagione.

Il tecnico Allegri vorrebbe Witsel

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare un centrocampista a gennaio.

Sul tipo di profilo però ci sarebbe un certa divergenza fra società e allenatore: il club bianconero vorrebbe un giovane e quindi non Witsel, che invece sarebbe gradito al tecnico Massimiliano Allegri.

Comunque sia, la Juventus però non vorrebbe spendere molto per il centrocampista, anche perché a fine stagione potrebbe cercare di ingaggiare Paul Pogba. Il centrocampista francese infatti va in scadenza di contratto a giugno con il Manchester United. Sarebbe quindi un investimento a parametro zero. Il francese gradirebbe l’esperienza professionale nella società bianconera, dove ha già giocato dal 2012 al 2016.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus a gennaio potrebbe intanto effettuare alcune cessioni importanti. Si valuta infatti la possibile partenza di Adrien Rabiot e quella di Aaron Ramsey. Per il francese ci sarebbe l’interesse concreto del Newcastle, che potrebbe spendere circa 20 milioni di euro per il suo cartellino. Per quanto riguarda invece il centrocampista gallese, potrebbe esserci anche una rescissione consensuale. La Juventus infatti vorrebbe alleggerire il monte ingaggi, il giocatore infatti guadagna circa 7 milioni di euro a stagione.

Si valuta anche la possibile partenza di Luca Pellegrini, che sarebbe seguito dal Trabzonspor. Il terzino potrebbe approdare in Turchia in prestito.