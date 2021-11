La Juventus nelle ultime settimane sta lavorando molto sul mercato sia in previsione di gennaio ma anche della prossima stagione. La società bianconera infatti vorrebbe cercare di migliorare la rosa, considerando le difficoltà riscontrate in queste prime partite, soprattutto in campionato. La distanza di tredici punti dal primo posto di Milan e Napoli conferma le problematiche dei bianconeri, che vorrebbero rinforzare centrocampo e settore avanzato. A proposito di mediana, Allegri gradirebbe un giocatore che possa garantire fisicità ed equilibrio ai bianconeri.

Non è un caso che si parli di un interesse concreto per Axel Witsel e per Denis Zakaria, entrambi in scadenza a fine stagione rispettivamente con il Borussia Dortmund e il Borussia Monchengladbach. Nelle ultime ore però alcune indiscrezioni di mercato confermano l'interesse concreto della società bianconera per Leandro Paredes, nazionale argentino del Paris Saint Germain che non sarebbe considerato un titolare dal tecnico Mauricio Pochettino. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro ma la Juventus potrebbe considerare il suo arrivo se la società francese decidesse di cederlo in prestito.

Il centrocampista Paredes possibile acquisto in prestito a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Leandro Paredes.

Il classe 1994 sarebbe un giocatore ideale per migliorare il gioco dei bianconeri, in quanto bravo nell'impostazione di gioco. La società potrebbe valutare l'investimento sul centrocampista se il Paris Saint Germain decidesse di cederlo in prestito, magari con un diritto di riscatto. Si era parlato di un interesse concreto della Juventus per Paredes già nelle stagioni precedenti, ma alla fine il prezzo di mercato importante stabilito dai francesi per il suo cartellino ha portato i bianconeri ad evitare l'investimento.

Il mercato della Juventus

La Juventus a gennaio potrebbe effettuare anche delle cessioni importanti non solo per agevolare l'eventuale arrivo di un centrocampista ma anche quello di una punta. Si parla delle possibili partenze di Adrien Rabiot, Weston Mckennie e Dejan Kulusevski, che sarebbero seguiti da alcune società inglesi.

Il francese piace al Newcastle, l'americano e lo svedese al Tottenham. Se dovessero partire tutti, la Juventus potrebbe avere una somma di circa 75 milioni di euro che potrebbe essere utilizzata anche per l'acquisto di Dusan Vlahovic. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato infatti, i bianconeri vorrebbero investire sulla punta, che la Fiorentina valuta circa 60 milioni di euro.