Il futuro di Christian Eriksen è sempre più lontano da Milano. Infatti, a causa del grave infortunio riscontrato durante l'Europeo, il centrocampista danese potrebbe lasciare la Serie A e terminare anzitempo la sua esperienza in nerazzurro, dove era stato fondamentale sotto la gestione di Antonio Conte per la conquista dello Scudetto.

Nel futuro del 10 danese ci sarebbe il ritorno all'Ajax, che lo aspetterebbe a braccia aperte. Visti i grandi rapporti tra i due club, si potrebbe profilare uno scambio alla pari tra Eriksen ed Andrè Onana, portiere camerunese che non ha rinnovato il proprio contratto con il club dei Lancieri e che nella prossima stagione, sembrerebbe destinato a vestire la maglia nerazzurra e diventare il successo di Samir Handanovic.

Lo scambio potrebbe favorire entrambe le società, ma soprattutto Eriksen che in caso di idoneità, potrebbe ritornare a calcare un campo da calcio: aspetto che farebbe felici non solo i tifosi dell'Inter, ma quelli dell'intero panorama calcistico.

Intanto, i nerazzurri stanno lavorando sul fronte centrocampo per rinforzare la mediana a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. Secondo le ultime indiscrezioni, si parla di un possibile scambio tra Gagliardini e Villar della Roma, che ormai è fuori dal progetto targato Mourinho, e che potrebbe rappresentare una buona alternativa a Brozovic, nel ruolo di mediano davanti alla difesa.

Inter, grande vittoria in Champions. Ora il derby

Intanto, la formazione di Simone Inzaghi ha conquistato la seconda vittoria consecutiva in Champions e si prepara al derby contro il Milan, fondamentale per rilanciarsi in ottica Scudetto.

In Europa, i nerazzurri hanno conquistando tre punti fondamentali grazie al 3-1 esterno sullo Sheriff, firmato dalle reti di Brozovic, Skriniar ed Alexis Sanchez. Solo note positive per il tecnico interista Inzaghi: dal grande momento di forma dei suoi centrocampisti incluso Vidal, autore di una grande prestazione, fino ad arrivare alla la qualità del reparto offensivo composto da Dzeko, Lautaro, Correa e Sanchez con questi ultimi che si stanno ritagliando uno spazio importante.

Adesso archiviata la parentesi europea, l'Inter è pronta al derby con il Milan che vola in campionato ma che in Champions sta avendo problemi come rimarca il solo punto conquistato in queste prime quattro giornate.

Per quanto concerne la possibile formazione, Inzaghi dovrebbe confermare il suo 3-5-2, lanciando l'undici tipo con un solo dubbio: Handanovic in porta; difesa a tre formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni.

A centrocampo, confermatissimo Brozovic, sostenuto da Barella e Vidal (in vantaggio su Calhanoglu), mentre sulle corsie spazio a Damian e Perisic. Infine, in attacco confermato il tandem Lautaro-Dzeko, con Correa e Sanchez pronti a subentrare e dare imprevedibilità all'attacco nerazzurro.