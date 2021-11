L'arrivo di Antonio Conte al Tottenham, ufficializzato nella giornata di martedì, potrebbe stravolgere alcuni scenari di mercato che coinvolgono anche l'Inter. Il tecnico pugliese, d'altronde, ha lasciato i nerazzurri soltanto qualche mese fa ed è rimasto legato ad alcuni giocatori che vorrebbe portare in Inghilterra, in particolare uno: Stefan De Vrij.

Pure la Juventus ha cominciato a muoversi sul mercato in vista di gennaio, ma anche in vista della prossima estate e l'obiettivo principale sarà quello di rinforzare il centrocampo con Paul Pogba che avrebbe aperto le porte ad un ritorno in bianconero negli ultimi giorni.

Conte vorrebbe De Vrij

L'annuncio di Antonio Conte come nuovo allenatore del Tottenham ha scatenato inevitabilmente i rumors di mercato. Il tecnico avrebbe chiesto un giocatore in particolare agli Spurs per la sua difesa a tre, Stefan De Vrij. Il centrale olandese è un pilastro della retroguardia dell'Inter, ma non sono esclusi colpi di scena.

Pare difficile pensare che i nerazzurri possano privarsene a stagione in corso, a gennaio, mentre a giugno le cose potrebbero cambiare.

Il giocatore olandese ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e le trattative per il rinnovo sembrano in una fase di stallo per la richiesta del suo agente, Mino Raiola, che chiede un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, ritenuti troppi per un calciatore che l'anno prossimo andrà per i 30 anni.

Proprio per questo a giugno il club meneghino avrebbe aperto le porte alla sua cessione ma per privarsene il Tottenham dovrà mettere sul piatto una cifra intorno ai 20-25 milioni di euro, che farebbe realizzare anche una notevole plusvalenza essendo arrivato a parametro zero a Milano dopo essere andato in scadenza di contratto con la Lazio.

L'Inter per sostituirlo, poi, potrebbe buttarsi su Gleison Bremer, dato in uscita dal Torino e valutato 15 milioni di euro da Urbano Cairo.

Pogba apre alla Juve ma a una condizione

In casa Juventus l'obiettivo principale nelle prossime sessioni di Calciomercato sarà quello di rinforzare il centrocampo, il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa prima parte della stagione.

Il grande sogno è sempre Paul Pogba e, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stata un'apertura da parte del centrocampista francese a tornare a Torino. Il giocatore è in scadenza di contratto con il Manchester United e si sarebbe detto disposto anche ad abbassare leggermente le pretese rispetto ai 14 milioni di euro percepiti attualmente in Inghilterra. L'unica condizione posta sarebbe quella di mettere sul piatto un contratto triennale, fino a giugno 2025, per poi valutare in corso d'opera eventuali prolungamenti.