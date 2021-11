In questi giorni, la Juventus è al lavoro per rinnovare il contratto di alcuni dei suoi giocatori che andranno in scadenza nel giugno 2022. I nomi più importanti su cui sta lavorando la dirigenza bianconera sono quelli di Paulo Dybala, Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi.

Per i primi due non sembrano esserci grandi problemi e entrambi rinnoveranno con la Juventus. Per quanto riguarda Federico Bernardeschi, invece, la dirigenza bianconera vorrebbe prolungargli il contratto, visto che con Massimiliano Allegri è tornato ad essere protagonista. La Juventus, però, vorrebbe proporre a Bernardeschi un ingaggio intorno ai 3 milioni, riducendo quindi un po' il suo stipendio, considerato che a oggi percepisce 4 milioni a stagione.

Adesso le parti si dovranno vedere per decidere il da farsi. Nei prossimi giorni, Mino Raiola, agente di Federico Bernardeschi, incontrerà la dirigenza della Juventus proprio per parlare del rinnovo del classe '94.

Bernardeschi vorrebbe restare

Federico Bernardeschi, nei suoi anni alla Juventus, ha alternato annate positive a stagioni più difficili. Il numero 20 juventino ha avuto più che altro delle difficoltà sotto le gestioni di Maurizio Sarri e di Andrea Pirlo. Mentre sotto la guida di Massimiliano Allegri, Bernardeschi si è espresso sempre al meglio.

Con il ritorno del tecnico livornese, il numero 20 juventino è di nuovo al centro del progetto e per questo si sta lavorando per rinnovargli il contratto.

La Juventus, però, vuole contenere i costi perciò proporrà un rinnovo al ribasso a Bernardeschi: una proposta che comprensibilmente non entusiasmerebbe più di tanto il giocatore, ma comunque la sua volontà sarebbe quella di restare a Torino alla corte della Vecchia Signora.

Prossimamente comunque si dovrebbe capire qualcosa in più, anche perché Raiola, agente di Bernardeschi, incontrerà la dirigenza della Juventus proprio per discutere il rinnovo.

Intanto Bernardeschi è in nazionale

Mentre la Juventus pensa al rinnovo di contratto di Federico Bernardeschi, il giocatore è impegnato in nazionale. Il numero 20 juventino è al seguito dell'Italia e poi rientrerà alla Continassa martedì 16 novembre. Bernardeschi, probabilmente, nel match contro la Lazio sarà titolare visto che Massimiliano Allegri punta molto su di lui.

Intanto il tecnico livornese, in questi giorni, lavora al JTC senza i nazionali e aspetta il rientro dei suoi giocatori per poi entrare nei dettagli della gara contro la Lazio. Intanto, per questo match resta in dubbio Giorgio Chiellini che ha riportato un'infiammazione del tendine d'Achille. Il numero 3 juventino a causa di questo problema ha dovuto lasciare la nazionale per tornare a Torino.