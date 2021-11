Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri già nel mercato invernale: è questo l'obiettivo della Juventus che sta lavorando sul fronte acquisti, per puntellare l'organico e ritornare così competitivi, e continuare l'ottimo cammino in Europa.

Il tassello fondamentale in casa bianconera riguarda l'attaccante: viste le difficoltà di Morata nel trovare la rete, la società juventina avrebbe messo nel mirino Dusan Vlahovic, che dopo l'annuncio del mancato rinnovo con la Fiorentina di Rocco Commisso è entrato di diritto tra i calciatori monitorati dalla Juventus.

I bianconeri vorrebbero già acquistarlo nel mese di gennaio e potrebbero offrire alla società di Commisso una cifra attorno ai 50 milioni più un contratto da 6 milioni di euro al bomber serbo. La Vecchia Signora deve però guardarsi dall'interesse dei top club inglesi come Manchester City, Arsenal e soprattutto dal Tottenham del neo tecnico Antonio Conte, che avrebbe messo nel mirino l'attaccante viola in caso di addio di Harry Kane.

La Juve per effettuare tale offerta alla Fiorentina potrebbe decidere di fare qualche cessione illustre come quelle di Ramsey e Rabiot che sono accostati da tempo al Newcastle, ma anche quella di Dejan Kulusevski, che visto il poco minutaggio in questa stagione potrebbe già partire a gennaio.

Sul talento svedese, ci sarebbe lo stesso Tottenham dell'ex dirigente bianconero Fabio Paratici.

Juve-Fiorentina: 1-0, rete di Cuadrado

Intanto, i bianconeri si rilanciano in campionato grazie al successo casalingo contro la Fiorentina. All'Allianz Stadium, la formazione di Massimiliano Allegri batte 1-0 l'undici di Vincenzo Italiano grazie alla rete di Juan Cuadrado, che regala tre punti fondamentali alla Vecchia Signora.

Nella prima frazione, sono poche le occasioni da rete: la squadra viola si rende pericolosa con il cross di Callejon, lisciato da De Ligt ma intercettato tempestivamente da Danilo che anticipa Saponara e Vlahovic. I bianconeri reagiscono e ci provano con Dybala, che servito da Morata calcia alto.

Nella ripresa, si accende il match con la Juve che sfiora il vantaggio con Chiesa che colpisce la traversa.

I Viola poi restano in 10 uomini causa l'espulsione di Milenkovic e nel finale subiscono il vantaggio bianconero con Cuadrado che complice la deviazione di Biraghi, batte Terracciano e regala tre punti pesantissimi agli uomini di Allegri.

Successo importantissimo per la Juve, che dopo la sosta per le nazionali sfiderà Lazio e Atalanta, per rilanciare le proprie ambizioni in campionato.