In casa Inter si è cominciata a studiare la strategia da attuare in vista della prossima sessione invernale di Calciomercato. I nerazzurri proveranno a rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi per alzare il livello tecnico e renderla ulteriormente competitiva sia in campionato che in Europa, dove la qualificazione agli ottavi di finale è sempre più vicina. Per potersi muovere in entrata, servirà inevitabilmente qualche uscita e uno dei principati candidati a lasciare Milano già tra due mesi sarebbe Alexis Sanchez, che ha un ingaggio elevato e vorrebbe giocare con maggiore continuità.

Il cileno è finito nel mirino del Barcellona, in cerca di un rinforzo in attacco.

Barcellona su Sanchez

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nella sessione di calciomercato di gennaio è Alexis Sanchez. Il cileno non sta trovando molto spazio, anche se nelle ultime settimane Simone Inzaghi ha cercato di impiegarlo con maggiore continuità, pur essendo partito titolare solo nel turno infrasettimanale contro l'Empoli.

Il Nino Maravilla non ha nascosto in passato il proprio malumore e per questo motivo potrebbe dire addio. Su di lui avrebbe messo gli occhi il Barcellona, protagonista di una prima parte di stagione disastrosa, che ha portato anche all'esonero di Koeman e all'arrivo di Xavi.

I blaugrana, noni in classifica e ben lontani dalle posizioni di vertice, sono alla ricerca di un rinforzo per il reparto avanzato. Esigenza nata da quanto successo a Sergio Aguero, di cui non sono noti i tempi di recupero. Come se non bastasse, nell'ultima gara contro il Celta Vigo si è fatto male nuovamente Ansu Fati. Per Sanchez sarebbe un ritorno in Catalogna, avendo militato nel Barça dal 2011 al 2014, vincendo tutto con la maglia del club spagnolo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'Inter apre alla cessione

L'Inter avrebbe aperto alla cessione di Alexis Sanchez. Il Nino Maravilla, qualora il Barcellona dovesse farsi sotto concretamente, potrebbe anche spingere per l'addio. I nerazzurri, cedendolo, libererebbero spazio nel monte stipendi dato l'ingaggio da oltre 7 milioni di euro a stagione. Possibile, dunque, che possa andare via a parametro zero senza un esborso economico per il suo cartellino.

Il club meneghino, d'altronde, non realizzerebbe una minusvalenza avendolo preso a zero dal Manchester United. Con il risparmio sull'ingaggio si creerebbe lo spazio necessario per dare l'assalto a una prima punta che faccia rifiatare Edin Dzeko, con Luka Jovic e Andrea Belotti in cima alla lista degli obiettivi di Ausilio e Marotta. L'attaccante del Real Madrid potrebbe arrivare anche in prestito.