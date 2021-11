Il futuro di Dejan Kulusevki potrebbe essere lontano da Torino. Il talento svedese, arrivato due stagioni fa dall'Atalanta per una cifra attorno ai 40 milioni di euro, non ha convinto del tutto e nella sessione invernale di calciomercato potrebbe lasciare la Juventus.

Nonostante l'arrivo del tecnico Massimiliano Allegri, il numero 44 bianconero non è riuscito ad imporsi fino a questo momento, alternando prestazioni positive, come quella in Champions contro lo Zenit, dove ha siglato il gol vittoria, ad altre non esaltanti.

Ecco perchè la dirigenza bianconera potrebbe decidere di venderlo per finanziare il mercato in entrata, fondamentale per riprendere la corsa in campionato dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Verona.

Kulusevki è da tempo nel mirino del Tottenham dell'ex ds bianconero Fabio Paratici, che potrebbe decidere di portarlo a Londra. Discorso simile può esser fatto anche per Rabiot e Ramsey che sarebbero nel mirino del Newcastle, e per Weston Mckennie che sarebbe nel mirino di alcuni club della Premier League, in particolare del West Ham.

Quindi, si profilano cessioni importanti in casa bianconera per finanziare un mercato che risulta fondamentale per il prosieguo della stagione.

Juve, tutto su Vlahovic, idea Witsel per il centrocampo

Le possibili cessioni di Kulusevki, di Ramsey e Rabiot potrebbero favorire l'approdo di nuovi calciatori alla Juventus, con l'obiettivo di ritornare competitivi sia in campionato che in Champions.

Sono due i tasselli che la dirigenza bianconera sta monitorando con grande attenzione: un centrocampista da affiancare a Locatelli, ed un bomber che possa sostituire in maniera adeguata Cristiano Ronaldo.

Partiamo con il centrocampo. Se l'obiettivo per giugno resta Aurelien Tchouameni, i bianconeri per il mercato invernale stanno puntando Axel Witsel, centrocampista belga del Borussia Dortmund che già in passato era stato vicinissimo ai bianconeri.

Si tratterebbe di un'operazione low-cost e che permetterebbe ai bianconeri si assicurarsi un profilo di grande esperienza ma soprattutto di grande personalità.

Concludiamo con l'attacco. L'obiettivo principale resta Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina che domenica prossima sfiderà proprio i bianconeri in un match fondamentale per le sorti della Vecchia Signora.

Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza juventina vorrebbe trovare un accordo già a gennaio con il bomber classe 2000 per anticipare i top club europei come Manchester City e Atletico Madrid.

Sullo sfondo resta anche Mauro Icardi, che visto il poco spazio al Psg potrebbe decidere di ritornare in Italia.