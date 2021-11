Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Mentre la società bianconera sta cercando un centrocampista per rinforzare il reparto mediano (nelle ultime ore si sta parlando di Axel Witsel del Borussia Dortmund e di Aurelien Tchouameni del Monaco), arrivano novità anche per quanto riguarda il fronte delle cessioni. Le ultime news sul calciomercato della Juventus riguardano infatti Matthjis de Ligt, difensore centrale olandese classe 2000. L'ex giocatore dell'Ajax sarebbe infatti finito nel mirino di alcuni top club europei, come per esempio il Manchester City.

Il tecnico dei Citizens Pep Guardiola sarebbe un grandissimo estimatore del giocatore e lo avrebbe chiesto direttamente alla dirigenza qatariota.

Mercato Juventus, Manchester City su de Ligt

Il Manchester City guarda in serie A per rinforzare il proprio reparto arretrato e ha messo gli occhi su Matthjis de Ligt. L'ex giocatore dell'Ajax non è considerato un titolare fisso dal tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, nonostante sia stato pagato ben ottantacinque milioni di euro tre anni fa (de Ligt percepisce inoltre un ingaggio di dodici milioni di euro a stagione). Guardiola vorrebbe portare il difensore della Juventus in Premier League, vista la sua giovane età; il club britannico potrebbe decidere di proporre alla Juventus uno scambio per convincere la dirigenza bianconera a cedere de Ligt.

Il giocatore che potrebbe mettere sul piatto il Manchester City è Aymeric Laporte, difensore della nazionale spagnola che viene valutato circa quaranta milioni di euro dalla dirigenza del club inglese. Oltre a Laporte, il club inglese potrebbe mettere sul piatto una cifra intorno ai cinquanta milioni di euro, considerata la giovane età di de Ligt.

Pare comunque difficile che la Juventus decida di privarsi di un giocatore come l'ex Ajax, che ha ancora enormi margini di miglioramento. Per il club bianconero, però, si tratterebbe di un affare conveniente dal punto di vista strettamente economico, nonostante de Ligt sia certamente una perdita importante. Si attendono dunque ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.

Juventus, Icardi verso l'Atletico Madrid

Per quanto riguarda invece il fronte degli acquisti, la Juventus sta seguendo con grande attenzione Mauro Icardi. L'attaccante argentino, però, viene monitorato anche dall'Atletico Madrid. L'ex giocatore dell'Inter è infatti un grande pallino del tecnico dei Colchoneros Diego Pablo Simeone, dunque potrebbe continuare la sua carriera in Spagna, lasciando il Paris Saint Germain di Al-Khelaifi.