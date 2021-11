In questi giorni la Juventus è molto attiva per quanto riguarda il Calciomercato, considerato il fatto che tra meno di due mesi riaprirà la sessione invernale. La dirigenza del club bianconero è alla ricerca di un centrocampista di qualità, visti i problemi evidenziati in questo reparto negli ultimi anni. In queste ore si sta parlando di Axel Witsel del Borussia Dortmund (vecchio pallino del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che lo segue da anni) e di Ryan Gravenberch, centrocampista titolare dell'Ajax, considerato uno dei migliori giovani del panorama calcistico mondiale).

Arrivano, comunque, importanti novità anche per quanto riguarda il calciomercato in uscita. A gennaio, infatti, a lasciare la Juventus potrebbe essere Dejan Kulusevski. L'ex giocatore di Parma e Atalanta non riesce a trovare la sua dimensione a Torino, tanto che non è considerato un titolare da Massimiliano Allegri.

Mercato Juventus, Kulusevski potrebbe tornare all'Atalanta

Dejan Kulusevski sta facendo grandi difficoltà a Torino in questo inizio di stagione. Ecco perché il calciatore svedese potrebbe lasciare la Juventus già nella prossima sessione di calciomercato invernale. Per lui si sta parlando di un possibile ritorno all'Atalanta, la squadra dove è cresciuto. Gasperini, tecnico degli orobici, è un suo grandissimo estimatore e sarebbe molto contento di un suo ritorno, anche perché la Juventus non ritiene più incedibile il classe 2000.

Il club bianconero, comunque, non avrebbe intenzione di fare alcuno sconto all'Atalanta per Dejan Kulusevski, che viene valutato non meno di quaranta milioni di euro. Non si esclude che la Juventus chieda al club bergamasco una contropartita tecnica per Kulusevski: nelle ultime ore si è parlato di Robin Gosens. L'esterno tedesco è certamente uno dei migliori in circolazione in Europa e potrebbe rivelarsi l'uomo giusto per dare qualità al reparto mediano della Juventus.

Gosens finora ha segnato due reti e siglato un assist in otto presenze di campionato.

Juventus, Tottenham su Weston Mckennie

Sempre per quanto riguarda il calciomercato in uscita, un altro giocatore che potrebbe lasciare la Juventus è Weston Mckennie, autore di un ottimo inizio di stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato trapelate, il Tottenham si sarebbe messo sulle tracce del centrocampista americano.

Mckennie, infatti, sarebbe un vero e proprio pallino del nuovo tecnico del club britannico Antonio Conte. L'allenatore salentino lo avrebbe chiesto direttamente alla dirigenza degli Hotspurs in vista della prossima sessione di calciomercato invernale.