Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri già nella sessione invernale di Calciomercato. È questo l'obiettivo della Juventus che sta lavorando sul fronte mercato. Tassello fondamentale per la rosa juventina è quello legato al centrocampista, da affiancare a Manuel Locatelli che a suon di buone prestazioni, si sta ritagliando uno spazio importante nella mediana della Vecchia Signora.

Se l'obiettivo numero uno per giugno resta Aurelien Tchouameni, centrocampista francese in forza al Monaco che chiede una cifra attorno ai 40 milioni di euro per lasciar partire il classe 2000, nel mese di gennaio i bianconeri stanno monitorando due piste in particolare, che rispondono ai nomi di Axel Witsel e Nicolò Rovella.

Per quanto concerne il centrocampista belga del Borussia Dortmund, si tratterebbe di un'operazione low-cost che garantirebbe ai bianconeri un centrocampista di grande esperienza e personalità.

Invece, per quanto riguarda il talentuoso centrocampista del Genoa (già acquistato dai bianconeri e lasciato al Grifone per questa stagione), secondo le ultime indiscrezioni potrebbe anticipare il suo approdo a Torino già a gennaio. Il club rossoblù potrebbe essere risarcito con una contropartita tecnica, in caso di addio anticipato del classe 2001, fulcro della mediana di Davide Ballardini.

Juve, tutto su Vlahovic per l'attacco

Intanto, i bianconeri vogliono rinforzarsi anche in attacco, per regalare un bomber di alto livello al tecnico bianconero Massimiliano Allegri. L'obiettivo numero uno resta Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Fiorentina che è reduce da una tripletta contro lo Spezia e che nel prossimo turno di campionato sarà l'avversario principale dei bianconeri nella sfida contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

I bianconeri avrebbero tutta l'intenzione di acquistare il classe 2000 già nel mercato di gennaio, anticipando la concorrenza dei top club europei come Manchester City e Atletico Madrid. La dirigenza juventina è pronta a un ingaggio da 6 milioni da stagione, e con un'offerta importante potrebbe accaparrarsi le prestazioni del bomber viola.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I ricavi per l'offerta alla società guidata da Rocco Commisso sarebbero legati al passaggio del turno in Champions che garantirebbe 25 milioni nelle tasche della Vecchia Signora, ma soprattutto qualche cessione illustre come quelle di Rabiot, Ramsey e soprattutto Dejan Kulusevki, che già nella sessione estiva di calciomercato, era stato accostato al Tottenham dell'ex ds bianconero Fabio Paratici che stravede per il talentuoso centrocampista svedese.