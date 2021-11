La Juventus è riuscita a ottenere quattro vittorie su quattro in Champions League, conquistando dunque dodici punti in classifica. La prossima partita che i bianconeri disputeranno in Europa sarà quella contro il Chelsea, decisiva per il primato nel girone, considerando il fatto che gli inglesi hanno vinto anche contro il Malmoe. Il match presenta spunti interessanti anche per quanto riguarda il calciomercato. La Juventus, infatti, sta monitorando con grande attenzione la situazione relativa ad Antonio Rudiger, difensore tedesco che milita proprio nelle fila del Chelsea e che andrà in scadenza di contratto al termine della stagione in corso.

Il Chelsea, invece, avrebbe messo nel mirino Chiesa e sopratutto de Ligt.

Mercato Juventus, possibile assalto del Chelsea a de Ligt

Stando alle ultime notizie di mercato trapelate, il club londinese avrebbe messo nel mirino il forte difensore olandese della Juventus. Al momento, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri non considera de Ligt un titolare fisso, visto che lo alterna spesso al più esperto Chiellini. Sull'ex difensore dell'Ajax, dunque, sarebbero piombati alcuni top club del calcio europeo, tra cui, appunto, il Chelsea. De Ligt è considerato un patrimonio dalla Juventus, vista la giovanissima età, dunque il club bianconero si priverebbe di lui solo di fronte a un'offerta faraonica.

Non è escluso che la Juventus possa chiedere al Chelsea una contropartita tecnica, come per esempio Reece James. Il forte giocatore inglese è letteralmente esploso in questo inizio di stagione e sarebbe molto gradito alla dirigenza bianconera. Diversamente, il Chelsea potrebbe mettere sul piatto una cifra astronomica per convincere la Juventus a privarsi del talento della nazionale olandese.

La società bianconera valuta il cartellino di de Ligt almeno cento milioni di euro.

Juventus, Kulusevski potrebbe tornare all'Atalanta

Arrivano importanti novità anche per quanto riguarda Dejan Kulusevski. Il giocatore svedese non è considerato un titolare fisso da Massimiliano Allegri, dunque potrebbe lasciare Torino già nella prossima sessione di Calciomercato invernale.

La società bianconera lo valuta almeno quaranta milioni di euro (cifra spesa all'epoca per garantirsene le prestazioni) e su di lui ci sarebbero il Manchester United e soprattutto l'Atalanta, club in cui il giovane giocatore è cresciuto. Kulusevski, dunque, potrebbe decidere di tornare a Bergamo (ambiente che conosce molto bene), dove ritroverebbe Gian Piero Gasperini. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.