Puntellare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri: è questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando in ottica di Calciomercato.

Un reparto sotto osservazione è la difesa, con i bianconeri che cercano un centrale per completare il pacchetto arretrato. Vista l'età avanzata di Bonucci e Chiellini e la possibile cessione di De Ligt, accostato a diversi top club europei come Chelsea e Barcellona, la società juventina sta valutando diversi profili per la prossima stagione: tra i profili sul taccuino del direttore sportivo Cherubini, ci sarebbe in particolare Nikola Milenkovic, centrale serbo della Fiorentina che è ormai da anni nel mirino dei bianconeri, viste le sue ottime stagioni con la maglia viola.

Sul centrale della società di Commisso, ci sono però diversi club, in particolare quelli inglesi come West Ham e soprattutto il Tottenham del neo tecnico Antonio Conte, che vedrebbe in Milenkovic un ottimo prospetto per completare la sua difesa a tre, assieme all'ex atalantino Romero.

Oltre al difensore della Fiorentina, i bianconeri stanno monitorando anche la situazione di Alessio Romagnoli, che in caso di mancato rinnovo con il Milan, potrebbe risultare un ottimo ingaggio a parametro zero a luglio per la Vecchia Signora.

Juve, sarebbe stato proposto Ramsey alla Roma

Non solo acquisti. I bianconeri stanno pensando anche delle cessioni per finanziare il mercato di gennaio.

Tra i calciatori che potrebbero salutare Torino, c'è certamente Aaron Ramsey: il gallese, complici diversi infortuni, non è mai riuscito a esprimersi con continuità e per questo è finito sul mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri avrebbero proposto l'ex capitano dell'Arsenal alla Roma: i giallorossi gradirebbero il giocatore in prestito secco per gennaio e uno sconto sull'ingaggio da 4 milioni di euro.

La situazione potrebbe evolversi nelle prossime settimane e potrebbe favorire anche la Juventus che avrebbe così l'opportunità di accelerare il mercato in entrata, e in particolar modo le trattative per il centrocampista da affiancare a Manuel Locatelli.

Per la sessione invernale, sono due i nomi sul taccuino del ds Cheribuni: Nicolò Rovella, centrocampista italiano già acquistato dalla Juve che si sta ritagliando un ruolo da protagonista nel Genoa, e soprattutto Axel Witsel, centrocampista belga del Borussia Dortmund, già accostato ai bianconeri nella scorsa sessione di calciomercato e che garantirebbe quantità, qualità e soprattutto personalità alla mediana a disposizione di Massimiliano Allegri.

Infine, in ottica uscite, da monitorare ci sarebbe anche la situazione legata a Dejan Kulusevski, che visto il poco spazio in questo inizio di stagione potrebbe salutare i bianconeri già a gennaio: sul talento svedese ci sarebbe l'interesse del Tottenham.