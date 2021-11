Dopo un'intensa sessione di calciomercato estivan che ha visto il Milan come protagonista soprattutto nel mercato in entrata con molti colpi messi a segno da parte della dirigenza rossonera, la società si sta ora concentrando sul possibile rinnovo di vari giocatori considerati importanti dal mister Stefano Pioli, come: Alessio Romagnoli, Frank Kessiè, Theo Hernandez, Ismaël Bennacer e Rafael Leao.

Romagnoli lavora al suo rinnovo con i rossoneri senza il suo agente

Nella giornata di oggi, il Corriere dello Sport ha dedicato la prima pagina al rinnovo di Alessio Romagnoli con la maglia del Milan, un rinnovo che però si sta trattando senza tener conto dell'agente del giocatore, Mino Raiola.

Da quando Calhanoglu è passato ai cugini interisti e Gigio Donnarumma è volato al Paris-Saint Germain, il giocatore più pagato del Milan è proprio capitan Romagnoli che si è reso ovviamente conto anche dell'importanza che riveste nell'attuale squadra di mister Pioli.

Pur di restare e vestire la maglia rossonera per altri anni, Alessio Romagnoli sarebbe disposto anche ad abbassare il suo ingaggio. Verso fine novembre ci dovrebbe essere un nuovo incontro tra le parti per cercare di trovare l'accordo con la consueta firma sul contratto, ma secondo il Corriere dello Sport a questo incontro il Milan non avrebbe invitato Mino Raiola. La dirigenza rossonera non ha ancora digerito l'addio di Donnarumma, forzato proprio da Raiola, e per questo motivo vorrebbe evitare un ulteriore scontro con l'agente.

Infatti, Romagnoli starebbe trattando il suo rinnovo di contratto senza la supervisione di Raiola che sarà suo agente fino a giugno.

Intanto, Raiola sta girando tra i vari club europei alla ricerca di offerte vantaggiose per Romagnoli, anche se non è detto che il giocatore voglia salutare Milano.

Ad oggi, Alessio Romagnoli è un perno fondamentale della difesa rossonera ed ha dimostrato di saper coesistere bene con Tomori e Kjaer.

Il punto sui rinnovi in casa Milan

Oltre al rinnovo di Alessio Romagnoli, vi sono altri giocatori che attualmente sono in scadenza di contratto come: