Rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli già nel mercato invernale. È questa l'intenzione del Milan che sta lavorando sul fronte acquisti, per puntellare l'organico a disposizione del tecnico rossonero.

I rossoneri stanno lavorando per rinforzare soprattutto il centrocampo, visto il mancato di rinnovo di Frank Kessie, che potrebbe lasciare Milano già in questa sessione di Calciomercato. Per non farsi trovare impreparati, la dirigenza del Diavolo sta sondando diversi profili che possano risultare delle valide alternative alla partenza del Presidente.

Sul taccuino di Maldini e Massara, ci sarebbe anche il nome di Floriano Grillitsch, centrocampista dell'Hoffenheim, che risulterebbe un'operazione low-cost: infatti, il centrocampista austriaco ha il contratto in scadenza nel 2022 ed ha deciso di non rinnovare con il club tedesco che potrebbe cederlo già a gennaio per non perderlo a zero.

I rossoneri starebbero monitorando la situazione e con un piccolo indennizzo potrebbero accaparrarsi le prestazioni del classe 95, inseguito anche dal Napoli di Luciano Spalletti.

Grillitsch non è il solo nome monitorato dai rossoneri per l'eventuale dopo-Kessie: infatti, c'è da segnalare l'interesse anche per Boubacar Kamara, forte centrocampista del Marsiglia che si sta ritagliando uno spazio importante sotto la gestione di Sampaoli.

Il Diavolo sta continuando a monitorare le prestazioni del mediano francese di origine camerunese, finito nel mirino anche della Juventus, a caccia di un centrocampista di spessore per completare il reparto a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

Milan, i profili seguiti da Maldini: da Faivre a Alvarez

Oltre al centrocampista, i rossoneri stanno seguendo anche altre piste per completare gli altri reparti e regalare una rosa maggiormente competitiva al tecnico Stefano Pioli.

Per il ruolo di trequartista, il profilo maggiormente seguito è quello di Romain Faivre, centrocampista francese del Brest che negli ultimi giorni ha rimarcato la sua volontà di vestire la maglia del Milan. Il fantasista del Brest era stato vicinissimo al passaggio in rossonero già in estate, e nel mercato invernale il suo desiderio potrebbe diventare realtà.

La dirigenza rossonera potrebbe recapitare un'offerta da 10 milioni per accaparrarsi le prestazioni del classe 98, che sarebbe un'ottima alternativa a Brahim Diaz sulla trequarti.

Passiamo infine all'attacco. Viste le condizioni di Ibrahimovic e Giroud, i rossoneri vorrebbero completare il reparto con un profilo giovane ma di grande qualità. Tra i nomi seguiti, c'è sicuramente Julian Alvarez, attaccante argentino del River Plate, autore già di 15 reti in campionato (10 nelle ultime sei sfide di campionato). I rossoneri vogliono anticipare la concorrenza e visto il contratto in scadenza, potrebbero effettuare un'offerta da 20-25 milioni, per accaparrarsi le prestazioni del bomber classe 2000.