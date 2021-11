La Juventus nelle ultime stagioni ha avuto non poche problematiche dal punto di vista del gioco e dei risultati. Dall'addio di Allegri a maggio 2019 i bianconeri hanno effettuato diversi cambiamenti dal punto di vista dirigenziale, tecnico e nella rosa dei giocatori. Il tecnico toscano fu sostituito da Maurizio Sarri, rimasto una sola stagione alla Juventus ma che ha portato alla vittoria di un altro scudetto per i bianconeri, il nono consecutivo. Il tecnico fiorentino però ha avuto non poche problematiche in bianconero, ne ha parlato recentemente anche l'ex portiere della Juventus Gianluigi Buffon.

Ospite nella trasmissione televisiva Tiki Taka ha infatti dichiarato che Sarri dopo un mese a Torino aveva capito che non avrebbe potuto fare lo stesso lavoro che ha sempre fatto nelle sue esperienze professionali all'Empoli, al Napoli e al Chelsea. Una situazione che secondo Gianluigi Buffon ha avvilito Sarri. Il portiere del Parma ha parlato anche del ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus in sostituzione dell'esonerato Andrea Pirlo.

A tal riguardo Buffon ha dichiarato: "Allegri ha fatto bene a ritornare se è convinto di poter incidere".

Gianluigi Buffon ha parlato dell'esperienza professionale di Sarri alla Juve

"La Juve di Allegri non gioca male, imbruttisce le partite, sono quelle le caratteristiche che deve avere".

Queste le dichiarazioni di Buffon in riferimento alla Juventus di Allegri. Il portiere attualmente al Parma ha aggiunto che è difficile vincere la Champions League: "Ma quando i bianconeri sono in difficoltà hanno sempre un colpo di reni", ha sottolineato. Sul suo ritorno alla Juventus nell'estate 2019, ha rimarcato il fatto di non essere ritornato per Sarri ma perché avrebbe voluto vincere la Champions League con la società bianconera.

Sulle problematiche che ha trovato il tecnico toscano durante la sua esperienza professionale alla Juventus Buffon ha aggiunto: "Ci sono stati degli attriti con qualcuno. Non è scoccata la scintilla. Dopo un mese si è reso conto che non avrebbe potuto fare il tipo di lavoro che aveva fatto sempre". Secondo il portiere il primo mese per Sarri in bianconero è stato avvilente, senza entusiasmo come sarebbe dovuto essere considerando il carattere estroverso del tecnico fiorentino.

La sconfitta contro il Chelsea in Champions League

La Juventus ha subito una pesante sconfitta contro il Chelsea in Champions League. La qualificazione agli ottavi di finale però era già stata raggiunta nelle prime quattro giornate del girone. La società però potrebbe decidere di rinforzare la rosa per renderla più competitiva per la seconda parte della stagione. Potrebbe arrivare un centrocampista ed una punta. I preferiti sembrano essere Axel Witsel, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic.