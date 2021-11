Migliorare l'organico a disposizione di Stefano Pioli con acquisti di qualità, ma soprattutto funzionali al gioco del tecnico rossonero. È questo l'obiettivo del Milan che sta lavorando sul fronte mercato per puntellare la rosa già nel mercato di gennaio.

In casa rossonera, si sta lavorando per l'approdo di un trequartista/esterno da regalare a Pioli già nella sessione invernale di Calciomercato, così da rinforzare la batteria di giocatori talentuosi a disposizione dell'allenatore del Diavolo.

Oltre a Romain Favre, che resta il preferito per il ruolo di trequarti, la dirigenza rossonera sta lavorando anche sul fronte esterno.

Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara, ci sarebbe anche quello di Jeremie Boga, esterno ivoriano del Sassuolo che dopo una stagione di alto livello con De Zerbi, sta vivendo un momento tra alti e bassi.

Il Milan vuole approfittare di questo momento e potrebbe recapitare un'offerta ai neroverdi: c'è però un aspetto da tenere in considerazione, visto che il possibile approdo di un altro esterno dipende dalla cessione di Samu Castillejo, accostato a diversi club spagnoli e in maniera particolare al Getafe che già in estate era stato vicinissimo al calciatore rossonero.

Infine, c'è da rimarcare che l'esterno classe 97 di proprietà del Sassuolo, sarebbe nel mirino dell'Atalanta di Gasperini ma soprattutto del Napoli di Luciano Spalletti, che potrebbe accelerare in caso di addio del capitano partenopeo Lorenzo Insigne.

Milan, contatti per il rinnovo di Krunic

Oltre a rinforzare la rosa a disposizione di Pioli già nel mercato invernale, i rossoneri stanno lavorando anche sul fronte rinnovi, per non perdere quei calciatori che si sono ritagliati uno spazio nel nuovo progetto rossonero.

Dopo Kjaer e Salaemakers, la dirigenza rossonera sta lavorando a diversi rinnovi contrattuali come quello di Rade Krunic, che ha sempre risposto con buone prestazioni quando chiamato in causa da mister Pioli.

Inoltre, in questa stagione con l'infortunio di Diaz, ha dimostrato anche una buona duttilità, giocando anche nel ruolo di trequartista alle spalle della prima punta. Per il rinnovo dell'ex centrocampista dell'Empoli ci saranno dei nuovi contatti per stabilire il futuro che dovrebbe essere in maglia rossonera.

Se il rinnovo di Krunic non preoccupa la dirigenza rossonera, snodo cruciale è legato al rinnovo di Frank Kessie, che non ha ancora accettato l'offerta del club di Milanello e che potrebbe partire già a gennaio.

Sul ''Presidente'', ci sarebbe l'interesse dei top club europei come Paris Saint Germain, Real Madrid, Barcellona e soprattutto Tottenham, con il neo tecnico Antonio Conte a caccia di acquisti importanti per risalire la corrente in Premier League.