L'Inter con ogni probabilità sarà una delle protagoniste della prossima sessione invernale di Calciomercato a gennaio. Se dovessero strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League, infatti, i nerazzurri otterranno un tesoretto importante da poter reinvestire per rinforzare la rosa a disposizione del proprio allenatore, Simone Inzaghi. Il reparto che potrebbe subire delle modifiche è quello d'attacco, alla luce dei continui problemi fisici di Alexis Sanchez e della mancanza di un giocatore con caratteristiche simili a Edin Dzeko. L'ultimo nome accostato al club meneghino è quello di Jonathan David, attaccante canadese attualmente in forza al Lille.

Occhi puntati su Jonathan David

L'Inter è alla ricerca di rinforzi per il reparto avanzato in vista delle prossime sessioni di Calciomercato. In uscita, infatti, c'è Alexis Sanchez, visto che il cileno non dà garanzie dal punto di vista fisico e ha un ingaggio troppo pesante, da oltre 7 milioni di euro netti a stagione, per un giocatore non considerato titolare, essendo chiuso da Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Joaquin Correa.

Il club meneghino sta sondando diversi nomi e l'ultimo finito nel mirino, secondo Telefoot, sarebbe quello di Jonathan David: secondo miglior prospetto di tutto il calcio canadese dietro soltanto a Alphonso Davies che a soli vent’anni ha già vinto tutto ciò a cui un calciatore possa aspirare.

David è un giovane attaccante classe 2000 di proprietà del Lille, che lo comprò per 27 milioni come sostituto di Osimhen nell’estate del 2020 e che si sfrega già le mani per la prossima grande plusvalenza. Il ventunenne canadese, infatti, è già esploso: attualmente è il capocannoniere della Ligue 1 con 10 reti in 14 partite.

Jonathan David è un attaccante molto veloce, estremamente abile quando ha molto campo davanti a sé, ma anche “cinico” e freddo davanti al portiere avversario. Ha un innato senso del gol e difficilmente sbaglia un’occasione quando si trova nell’area avversaria. Muscolarmente esplosivo e forte, pur non essendo molto alto con i suoi 177 cm, sa resistere bene ai duelli fisici contro avversari molto più esperti di lui.

David usa preminentemente il piede destro, anche se il sinistro non è poi così male, un fattore che lo rende difficilmente leggibile per i difensori avversari, che non sanno mai da quale parte verranno puntati.

Il canadese sembra essere il profilo perfetto per età e caratteristiche per l'Inter. Marotta lo seguiva già ai tempi del Gent e ora vorrebbe affondare il colpo già a gennaio. Tuttavia il Lille valuta il giovane attaccante circa 50 milioni di euro, cifra che però potrebbe essere ridotta con l'aggiunta di alcune contropartite tecniche da parte dei nerazzurri.

Chi è Jonathan David

Jonathan David è senza ombra di dubbio uno dei migliori talenti in assoluto del calcio mondiale. Parliamo di un calciatore canadese, nato a Brooklyn il 14 gennaio del 2000, dotato anche della cittadinanza statunitense.

Proprio in Canada muove i primi passi nel calcio, militando nelle giovanili del Gloucester Dragons. Nel gennaio 2018 approda al Gent, l’impatto sul club belga è a dir poco devastante. Nelle prime quattro partite con la squadra delle Fiandre Orientali segna ben 5 gol. Resta in Belgio due anni, l’ultimo dei quali lo conclude con 23 reti all’attivo. Nell'estate del 2020 decide di voler continuare nel percorso di crescita e firma con il Lille che lo paga circa 27 milioni. La cifra spesa dai Dogues è la più alta mai investita, ma lui li ripaga subito dell’esborso fatto. Il primo anno in Ligue 1 vede un Jonathan David capace di realizzare 13 gol e tre assist e farlo praticamente in tutti i modi.

L'attaccante canadese sta facendo la differenza anche in questa stagione, avendo messo a segno già dieci reti.

Il giovane tuttavia potrebbe decidere di fare il salto di qualità decisivo approntando in un grande club che gli permetterebbe di mettersi in mostra anche a livello europeo. Proprio per questo diversi top club, trai cui Inter e Psg, monitorano attentamente la situazione del ventunenne.